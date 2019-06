Gospodin Rrahmani: Vratio se pozdraviti sa svima u Dinamu

Nakon dvije sezone u klubu i 57 službenih nastupa za Dinamo, Amir Rrahmani karijeru će nastaviti u talijanskom klubu Hellas Verona FC 👏🏻💪🏻⚽️🙏🏻😊 U ovoj sezoni odigrao je sedam europskih utakmica - svih šest u skupini Europa lige, a zatim 120 minuta protiv Benfice u Lisabonu. Podsjetimo, postigao je i jubilarni 2000. pogodak Dinama, u utakmici Dinamo - Lokomotiva (pogodak za 1:0, u ukupnoj 3:0 pobjedi). Hvala na svemu i sretno u nastavku karijere! 💙 // Good luck to Amir Rrahmani in his new club Hellas Verona FC! 👏🏻⚽️ 📷 Sanjin Strukić/Pixsell #dinamozagreb #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #football

