Gospodski potez Lokomotive: Poželjeli brz oporavak Kaliniću

Kapetan Hajduka Lovre Kalinić ozlijedio je prednje križne ligamente na gostovanju Hajduka kod Lokomotive (2-2) zbog čega će vrlo vjerojatno propustiti Svjetsko prvenstvo u Kataru, a nakon utakmice su 'lokosi' poslali poruku podrške golmanu 'bilih'.

"Želimo brz oporavak kapetanu Hajduka i hrvatskom reprezentativcu Lovri Kaliniću", stoji u objavi zagrebačkog kluba koji je zavrijedio svaku pohvalu za gospodski i sportski potez.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podsjetimo, u ludoj završnici utakmice u Kranjčevićevoj Lokomotive je došla do boda, a mogla je i do sva tri boda, nakon što je do 88. gubila 2-0.

Na golu Hajduka tako će ponovno dobiti priliku mladi Karlo Sentić, koji se dosad pokazao kao dostojna zamjena za 'jedinicu' splitske momčadi.

