Gotov Rim za Martić: Izgubila je od Putinceve u velikoj drami...

Dućanka nije uspjela u potpunosti preokrenuti meč protiv Putinceve i tako nakon jučerašnjeg poraza Borne Ćorića Hrvatska ostaje samo na jednom predstavniku u osmini finala, Marinu Čiliću

<p>Najbolja hrvatska tenisačica, <strong>Petra Martić </strong>izgubila je od Kazahstanke <strong>Julije Putinceve</strong> 3-6, 7-6(2), 4-6 i tako nije uspjela izboriti osminu finala Mastersa 1000 u Rimu. Martić je u ovom meču bila izraziti favorit, ali rezultatom to nije uspjela opravdati.</p><p>Kazahstanka je u meč ušla furiozno osvojivši prvih pet gemova, no Petra se budi ali malo prekasno pa je uspjela vratiti samo jedan break i u konačnici izgubila set rezultatom 6-3. U drugom setu ista priča, Petra gubi svoja tri servisa zaredom i Putinceva odlazi na 5-1. U sljedećem gemu je Martić je ponudila meč loptu koju ova nije uspjela iskoristiti.</p><p>Petra nakon tog gema ne može promašiti teren i vraća dva breaka da bi u konačnici odvela set u tie break gdje je Putincevoj ponudila samo dva poena. Treći set naša tenisačica otvara breakom. Idealno za potpuni preokret. Ili ne?</p><p>Petra gubi svoj servis, a sljedeća dva gema nude opet istu priču. Svaka uzima svoj servis gem do rezultata 4-4 kad je naša tenisačica propustila dvije break lopte da bi potom izgubila svoj servis u sljedećem gemu za kraj susreta. Ostaje veliki žal jer je Petra imala sve u svojim rukama, rezultat i psihičku nadmoć, no nije uspjela do kraja izgurati preokret i oprašta se od Rima.</p><p>Finalisti u parovima US Opena, Koolhof i <strong>Mektić </strong>izgubili su meč na nevjerojatan način nakon što su uzeli prvi set rezultatom 6-4. Sljedeći set gube u tie breaku da bi potom izgubili super tie break ne uzevši ijedan poen rezultatom 10-0. Naš drugi predstavnik u parovima i osvajači spomenutog US Opena <strong>Mate Pavić</strong> i Soares bez veće muke su se obračunali sa parom Gille/Vliegen 6-3 6-2.</p>