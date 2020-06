Gotova priča: Mario Gavranović odigrao je svoje za Dinamo...

Trener Igor Jovićević nije stavio Marija Gavranovića ni među 23 igrača u zapsinik što je jasan znak da je priči došao kraj i da je švicarski reprezentativac odigrao svoje posljednje minute za Dinamo

<p>Osim poražavajuće igre Dinama, koja je bila na rubu negledljivosti, Gorica je odgonetnula i sudbinu Marija Gavranovića. Švicarski reprezentativac, iako nije ozlijeđen, nije bio ni među 23 igrača u zapisniku, što je jasan znak da su mu dani u Dinamu odbrojani.</p><p>U susretu protiv Lokomotive Jovićević ga je ubacio u igru, no očito nije bio zadovoljan pa ga je prekrižio za sva vremena. Naravno, ovo "sva vremena" shvatite uvjetno jer Gavranoviću ugovor istječe krajem mjeseca i ionako bi otišao. No neočekivano je da ga trener izostavi iz utakmice u kojoj mu treba pobjeda za naslov.</p><p>Gavro je za Dinamo odigrao 88 utakmica, zabio je 28 golova i ostaje dojam da je mogao i trebao više. Prvu prvenstvenu utakmicu za Dinamo odigrao je u veljači 2018. protiv Osijeka, koju je Dinamo pobijedio 4-2. Sljedeće kolo Dinamo je u Maksimiru izgubio od Hajduka 1-0, a onda je krenula Gavrina serija, gdje je tri kola zaredom zabijao, Rijeci, Slavenu i Rudešu. Činilo se da je njegov dolazak pun pogodak, a kad je na Poljudu zabio dva gola za pobjedu Dinama 2-1, navijači su bili oduševljeni.</p><p>U prvoj sezoni u Dinamu u 15 prvenstvenih utakmica zabio je osam golova, u drugoj je u 24 utakmice u HNL-u zabio devet golova, da bi u ovoj posljednjoj u 19 utakmica zabio četiri gola. U Europi je u dvije sezone s Dinamom u 21 utakmici zabio svega dva gola, jedan u Maksimiru Astani, drugi u gostima Trnavi. </p><p>Prošle sezone u kojoj je Dinamo izborio europsko proljeće Mario Gavranović je igrao u osam uitakmica i nije zabio niti jedan gol. No treba biti pošten i reći da niti jednu od tih osam utakmica nije igrao 90 minuta. U skupinama Lige prvaka samo je protiv Šahtara u Ukrajini krenuo od prve minute i igrao do 63. minute. </p><p>Gavro je veliki dinamovac, no ima dosta visoki ugovor, navodno oko 800.000 eura na godinu, što će biti velika ušteda u Dinamu. Njegovim stopama vjerojatno će i Moubandje, koji je iz utakmice u utakmicu sve lošiji, a onda i Izet Hajrović, koji je posljednji gol za Dinamo zabio u veljači 2019., prije gotovo godinu i pol...</p>