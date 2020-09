Gotovo: Gvardiol ide u Leipzig!

Joško Gvardiol već je dogovorio sve uvjete s njemačkim klubom za koji će potpisati petogodišnji ugovor i vrlo vjerojatno ubrzo postati suigrač Danija Olma te jedan od najskupljih hrvatskih stopera u povijesti

<p><strong>Joško Gvardiol</strong> (18) riješio je pitanje svoje budućnosti. Mladi stoper <strong>Dinama </strong>i jedan od najvećih potencijala hrvatskog nogometa odlazi u <strong>Leipzig</strong>. Sve bi trebalo biti riješeno kroz koji dan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Petković mačem reže tortu</strong></p><p>Gvardiol je imao tri službene ponude. Prvo se javio <strong>Lille </strong>čijih je 10 milijuna eura bilo premalo, zatim su se oglasili i u <strong>Leedsu</strong>, Marcelo Bielsa za Dinamova je wunderkinda nudio 22 milijuna eura uz 20 posto od idućeg transfera. No, na kraju su najsretniji bili čelnici <strong>Leipziga </strong>koji su uspjeli mladog igrača namamiti u <strong>Bundesligu</strong>.</p><p>Njemački prvoligaš Dinamu će iskeširati oko 19 milijuna eura, što je ipak nešto manje od ponude iz Engleske, ali sam igrač od prvog je trenutka želio u Leipzig. <strong>Joško Gvardiol </strong>nije želio preskakati stepenice te u ranoj fazi karijere ići u <strong>Premier ligu </strong>već se prvo želi dokazati u Njemačkoj.</p><p>Ali nije to sve. Gvardiol će barem do zime nositi dres <strong>Dinama</strong>. Prije nekoliko mjeseci Fifa je mijenjala određena pravila, klub koji otkupi nekog igrača više ga nema pravo odmah slati i na posudbu. To je malo zakompliciralo detalje u pregovorima Dinama i Leipziga pa će Nijemci ovih dana 'zakapariti' Gvardiola, a onda bi ga prvog siječnja trebali i službeno otkupiti.</p><p>Joško Gvardiol već je i dogovorio sve uvjete s njemačkim klubom za koji će potpisati petogodišnji ugovor te vrlo vjerojatno ubrzo postati suigrač <strong>Danija Olma</strong>. Dinamo će time napraviti još jedan veliki transfer, a 18-godišnji Gvardiol odmah postaje jedan od najskupljih hrvatskih stopera u povijesti.</p>