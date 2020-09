Gotovo je: Ćorić izgubio meč za prolaz u osminu finala u Rimu

Ćorić je izgubio meč protiv domaćeg dečka, Stefana Travaglije (84. na ATP ljestvici) rezultatom 6-7(2) 5-7. Borna se još uvijek muči s formom, a Roland Garros je praktički već iza ugla...

<p><strong>Marin Čilić</strong> je danas u ranijem terminu ' pomeo' Belgijanca <strong>Davida Goffina </strong>6-2 6-2 i plasirao se u osminu finala Mastersa 1000 u Rimu. Naš drugi predstavnik, i u ovom trenutku naš prvi reket, <strong>Borna Ćorić</strong> nije uspio u istom pothvatu kao i njegov stariji kolega iz reprezentacije.</p><p>Borna je izgubio od domaćeg predstavnika,Talijana <strong>Stefana Travaglije</strong>, rezultatom 6-7(2) 5-7 i tako izgubio šansu osvojiti ponešto bodova s ovog turnira.</p><p>Naš tenisač prvi je došao do break prilika, no prvi je i ispustio svoj servis. Odmah ga je potom vratio da bi ga u konačnici opet izgubio pri rezultatu 4-4 i tada je sve bilo spremno da Travaglija odservira za kraj prvog seta, no Borna lavovski nakon protivnikove tri set lopte vraća break i odvodi set u tie break gdje osvaja samo dva poena i gubi rezultatom 7-2.</p><p>Drugi set je krenuo na stranu našeg tenisača koji je prvi break ostvario za rezultat 2-1. Travaglia odgovara breakom u 8. gemu za rezultat 4-4, a u konačnici i pri vodstu 6-5 te tako našeg Bornu ostavlja bez šanse za pobjedu.</p>