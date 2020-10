Gotovo je! Lakersi razbili Miami i imaju najviše titula u povijesti

Prvi je to naslov Lakersa nakon deset godina, ali 17. ukupno, čime su se na vrhu NBA lige svih vremena izjednačili s Bostonom. Šesta utakmica finala bila je rapsodija, dječja igra Jamesa, Davisa i društva, do pobjede 106-93

<p>Nakon tih dva i pol sata košarkaške rapsodije Lakersa, čovjek se pita kako je Miami uopće došao do šeste utakmice. Sedmoj nije bio ni blizu.</p><p>LA Lakers prvaci su NBA lige, u šestoj su utakmici finala pobijedili Heat 106-93 i s ukupnih 4-2 vratili trofej u svoje vitrine prvi put nakon deset godina.</p><p>Drama? Uzbuđenje? Jok, ne ovaj put. Već nakon prve četvrtine 28-20, a na poluvremenu nestvarnih 64-36. Drugo najveće vodstvo u poluvremenu u povijesti NBA finala, onda vam je sve jasno.</p><p>Anthony Davis (19 koševa, 15 skokova) je zakucavao, prolazio, lijepio blokade, LeBron James (28 koševa, 14 skokova, 10 asistencija) vodio Lakerse, Rondo je zabio 19, Caldwell-Pope 17, a na drugoj strani Goran Dragić ovaj put je pokušao igrati, ali nije išlo. Igrači Miamija bili su toliko nemoćni da su promašili i devet slobodnih bacanja.</p><p>Adebayo je imao 25 koševa i deset skokova, Butler i Crowder ubacili su po 12, Robinson 10 i nitko više dvoznamenkast.</p><p>Vodili su Lakersi i 71-39 i 82-46, a onda su već valjda i počeli smišljati zabavu pa dopustili Miamiju da poraz svede na pristojnih 13 razlike.</p><p>Prva je to, dakle, titula Lakersa nakon deset godina, a 17. ukupno, čime su napokon stigli Boston na vrhu NBA lige svih vremena. Ta su dva kluba uvjerljivo najuspješnija, slijede Golden State i Chicago sa po šest titula, San Antonio s pet... Miami je ostao na tri.</p><p>A rekord je srušio i LeBron James, kojem je ovo četvrti prsten, ali u 260. playoff utakmici, čime je na vječnoj listi preskočio Dereka Fishera (259). Idemo dalje: 11. triple double učinkom u finalnoj seriji i na oj je listi sjeo na vrh. Preskočio je Magica Johnsona, koji ih ipak i dalje ima više ako se gleda playoff (30-28).</p><p>LeBron James je postao tek treći košarkaš u povijesti koji je do naslova prvaka stigao s tri momčadi: Miamijem 2012. i 2013., Clevelandom 2016. i sada Lakersima. Takvim se uspjehom u povijesti NBA lige mogu pohvaliti još samo Robert Horry i John Salley.</p><p>A bio je, dakako, i MVP finala svaki put kad je osvajao, pa tako i ovaj, četvrti put. Više ih ima samo Michael Jordan - šest.</p>