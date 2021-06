Kapetan Real Madrida Sergio Ramos (35) sutra će najaviti odlazak iz 'kraljevskog' kluba od 12:30 uz nazočnost predsjednika Florentina Pereza, piše na njihovim službenim stranicama.

POGLEDAJTE VIDEO: Sergio Ramos

Odluku će objaviti dva tjedna prije završetka ugovora koji službeno traje do 30. lipnja ove godine. Real je Ramosu ponudio novi ugovor, ali pod uvjetom da mu se plaća smanji za deset posto.

Španjolac je odbio ponudu kojim bi se aktualni ugovor produžio na još jednu godinu, uz mogućnost još jedne dodatne (1+1) i deset posto manju plaću. Kapetan Madriđana do sada je zarađivao 15 milijuna eura što znači da se nije želio odreći milijun i pol eura.

Nakon odlaska Ikera Casillasa iz Reala u srpnju 2015. godine, Ramos je preuzeo kapetansku vrpcu.

Ramos je na Santiago Bernabeu stigao 2005. godine iz Seville za 27 milijuna eura. S Real Madridom osvojio je četiri Lige prvaka, pet puta je bio prvak Španjolske te je osvojio po četiri Kupa kralja i Fifina Svjetska klupska prvenstva.

Sveukupno je odigrao 671 utakmicu u dresu Reala te je zabio 101 gol uz 40 asistencija.

Izbornik španjolske reprezentacije Luis Enrique odlučio je da na Europsko i Svjetsko prvenstvo ide bez igrača Real Madrida, odnosno njih šest među kojima je i Sergio Ramos.

Ramos je rekorder po nastupima za španjolsku reprezentaciju, ali ove godine je odigrao tek četiri utakmice pa je izbornik odlučio dati priliku nekome drugome.

- Nakon nekoliko s***anih mjeseci i čudne sezone kakvu nikada nisam iskusio u svojoj karijeri, dolazi i Euro. Borio sam se i radio naporno svakog dana tijelom i dušom kako bih bio na 100 posto za klub i reprezentaciju, ali stvari se ne odviju uvijek onako kako bi mi htjeli. Boli me to što nisam mogao pomoći Realu i što neću igrati za Španjolsku, ali u ovom slučaju se najbolje odmoriti, oporaviti i vratiti sljedeće godine kako sam uvijek i radio. Naravno, boli to što neću moći predstavljati svoju zemlju, ali treba biti iskren - komentirao je Ramos odluku Enriquea.