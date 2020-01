Gotovo! Valverde odlazi, novi trener Barcelone je veliki Xavi

Da se sprema smjena poznato je već nekoliko dana, no katalonski mediji na naslovnicama današnjih izdanja donose senzacionalnu vijest - dosadašnji trener Ernesto Valverde napustit će Barcelonu, a na njegovo mjesto doći će ni manje ni više nego Xavi Hernandez.

Legenda Barcelone i jedan od najboljih svjetskih veznjaka ikada sastao se jučer s Ericom Abidalom nakon polufinalne utakmice katarskog kupa između njegova Al-Sadda i Al-Rayyana te su, prema pisanjima, dogovorili sve uvjete.

E, sad, situacija je prilično jednostavna. Izgleda da je Barcin prioritet broj jedan Xavi, koji bi danas tijekom dana trebao odlučiti hoće li preuzeti Barcelonu odmah ili će čekati kraj sezone.

U prvom slučaju, Valverde će dobiti otkaz već u ponedjeljak, u drugom će odraditi sezonu do kraja znajući da u tom periodu mora pronaći novu adresu.

Xavi je još prije nekoliko dana rekao da mu je san jednog dana voditi klub s kojim je osvojio sve što se osvojiti da, no da je to jedino što trenutno može reći.

- Odluka je isključivo na Xaviju. Pristane li preuzeti momčad tek od ljeta, Barcelona bi do kraja ove važne sezone imala trenera u kojeg momčad više nema povjerenja i koji zna da odlazi. U Barceloni po pitanju trenera glavnu riječ vodi svlačionica, a osobito kapetani Messi i Pique koji su u fantastičnim odnosima sa svojim bivšim suigračem Xavijem. Pregovore Xavija i Barce potvrdio je i predsjednik Al-Sadda i samo se čeka konačna objava - piše Mundo Deportivo.

Pitanje je hoće li klasni svjetski veznjak kao što je to Xavi biti podjednako dobar trener? I treba li Barceloni čovjek na klupi s minimalnim trenerskim iskustvom?

Kako god, arapska televizija BeIN Sports otišla je i korak dalje od Munda pa navela da će tijekom nedjeljnog dana 'blaugrana' predstaviti novog trenera. Koliko istine ima u tome ostaje vidjeti, no treba uzeti u obzir da je informacija došla od dobro upućenog novinara Khaleda Waleeda, koji je javnosti objavio fotografiju Xavija i Abidala na sastanku u Dohi.

❗ Xavi to Barça is A DONE DEAL!



📅 Tomorrow, the details will be announced by beIN: when he'll get an honoring ceremony by Al-Sadd and its fans, when he'll be presented as Barça's manager & when his first game in BCN will take place.



[@khaledwaleed99, Qatari owned beIN, 🥇] pic.twitter.com/G8ji4HlvUh