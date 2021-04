Kao najbolji mladi igrač Europe s Hrvatskom U-18 je osvojio zlato na Euru 2012. godine, dvije godine kasnije Ciboni je donio posljednji naslov u ABA ligi, nagrada za najboljeg novaka godine u NBA ligi izmaknula mu je za dlaku, a danas je izrastao u sjajnog NBA košarkaša!

Sjajni hrvatski reprezentativac Dario Šarić danas slavi 27. rođendan! Već pet godina je u NBA ligi, a najbolji mogući poklon je sam sebi darovao nakon pobjede njegovih Sunsa nad Utah Jazzom (117-113). Njegova košarkaška bajka krenula je još prije desetak godina u juniorskim kategorijama kada je s Hrvatskom osvojio europsko zlato. Pobijedili smo Litvu u finalu (88-76), a fenomenalni Šarić zabio je čak 39 koševa.

Karijeru je započeo u KK Zagrebu, no ta priča završila je ružno. Godine 2012., pet mjeseci nakon što je napunio 18 godina, Šarić je potpisao petogodišnji ugovor s Bilbao Basketom. KK Zagreb se već tada raspadao u komadiće nakon izleta u Euroligi, htio je zaraditi na Dariju pa je od Španjolaca tražio milijun eura, njima je to bilo previše, a Dario je htio na sve načine napustiti Trnsko. Pa se odlučio na nesvakidašnji potez. Tužio je KK Zagreb, ali i svoje roditelje!

Naime, kako je u vrijeme potpisivanja ugovora sa Zagrebom imao 15 godina te je bio maloljetan, roditelji su umjesto njega potpisali ugovor, no tada je u tužbi tvrdio da je taj ugovor ništavan jer ga je morao potpisati i Centar za socijalnu skrb!

- Našli smo rupu u zakonu u kojem su moj ugovor trebali potpisati roditelji, ali i Centar za socijalnu skrb - rekao je Dario.

Dok su potpis na ugovor dali majka i otac, treći potpis je izostao jer je istu stvar trebao učiniti Centar za socijalnu skrb zato što je Dario u tom trenutku imao 15 godina. S obzirom na ovakvu situaciju ugovor Šarića za Zagrebom trebao je biti nevaljajući jer je sklapanje ugovora maloljetnika s klubom nemoguće bez potpisa Centra za socijalnu skrb.

- Kao otac sam morao potpisati jer Dario nije imao nego 15 godina, pa smo mama i ja to potpisali za njega. Međutim, Centar za socijalni rad nije potpisao.

Odlazak iz Zagreba ishodio je preko Fibine arbitraže, a te iste godine je otišao u Cibonu.

Bio je predodređen za novu hrvatsku zvijezdu i lidera Cibone, a to se vidjelo 2014. godine kada je praktički sam na svojim leđima odveo Cibonu do naslova u ABA ligi kada je u finalu usred Beograda srušio Cedevitu. Te sezone je zabijao 16 koševa po utakmici uz devet skokova, vidjelo se da ima nešto posebno u njemu.

Već tada se znalo da je pitanje dana kada će otići u NBA ligu, bio je nevjerojatno talentiran, a njegove radne navike bile su jamstvo da će jednog dana postati košarkaška zvijezda. Osim njegove igre, mnoge je očarala njegova košarkaška zrelost u počecima seniorske karijere i liderske crte zbog čega se od prvog dana vidjelo da je pravi vođa na terenu.

Još u djetinjstvu je pokazivao da posjeduje osobine vođe, a tada je i stekao radne navike zbog čega je postao ono što je danas. Glavni oslonac u životu i karijeri mu je otac Predrag koji je i sam bio košarkaš.

Predrag Šarić bio je hrvatski košarkaš koji je igrao za slavnu generaciju Šibenke osamdesetih godina 20. stoljeća. Danas poznatiji kao otac Darija Šarića. Ili?

- Ma nisam. Poznat sam i kao igrač, a sad u zadnje vrijeme po Dariju. Ne treba zaboraviti četiri godine Eurolige u Zadru, četiri prekrasne godine. Ne treba nikad zaboraviti jednu godinu u Izraelu i 15 godina u Šibenci. Igrao sam i neke turnire za Jugoslaviju, a ne treba zaboraviti da sam bio i među 16 u izboru za Olimpijadu '92. - rekao nam je Predrag jednom prilikom.

Tu košarkašku ljubav prenijeli ste i na sina, koji danas briljira u NBA ligi. Kako gledate na njegov uspjeh? Bio je dosta trnovit, posut nekakvim preprekama, ali je na kraju ipak uspio.

- Tu se može napisati cijela nekakva knjiga. Taj put je bio trnovit. Trebalo je biti zdrave glave, pusti novci, pusti menadžeri, pusti klubovi... Možemo pričati o tome, kako se kaže, danima, ali na kraju je sve dobro ispalo i mislim da će biti još i bolje. Dario ima genetiku za košarku i ‘zdravu glavu’. Ako ga ne budu mučile ozljede, bit će jednoga dana pravi igrač, uz bok Kreši, Toniju, Draženu i Dinu - tvrdi njegov otac Predrag Šarić.

- Kad sam u Dalmaciji onda mi kažu da ima psihijatrija na Ugljanu, a kad sam u Zagrebu kažu da je blizu Vrapče. Dario je od prvog dana vidio da mukotrpno radimo i stalno sam mu govorio da će novci doći, samo rad, rad i rad. Prenio sam mu tu ljubav, koju je Dražen imao za treninge.

Nakon dvije godine u Anadolu Efesu, Dario je konačno 2016. godine otišao u NBA ligu gdje ga je Philadelphia izabrala kao 12. picka na NBA Draftu. Njegovu srčanost i požrtvovnost brzo su prepoznali u gradu bratske ljubavi pa je u kratkom roku postao jedan od omiljenih suigrača i ljubimac navijača. Osim požrtvovnosti i srčanosti, na parketu je pokazivao i svoj talent koji je sve više dolazio do izražaja, a u prvoj sezoni je prosječno zabijao 12,8 koševa uz šest skokova.

Tu sezonu je propustio Ben Simmons i Dario je po mnogima bio glavni kandidat za titulu novaka godine. No Amerikancima je zasmetalo to što nije iz SAD-a pa su nagradu iznenada dali tadašnjem košarkašu Bucksa Malcolmu Brogdonu.

U Philadelphiji je briljirao, odgovarala mu je momčadska igra koja je izbacivala zvijezde poput Joela Embiida i Bena Simmonsa, no tamošnja bajka trajala je sve do prosinca 2018. godine. NBA život je surov, uvijek morate imati kofere barem na pola spakirane, a to je na svojoj koži osjetio Šarić kojeg je Philadelphia 2018. godine iznenada poslala u hladnu Minnesotu.

To je iznenadilo i samog hrvatskog reprezentativca jer mu je to bila najbolja sezona, prosječno je zabijao 14,6 koševa po utakmici, no njega se ništa nije pitalo. Selidba u novi grad i novi klub se nije dobro odrazila na njemu i nije se snašao u Minnesoti.

Pala mu je minutaža, u prosjeku je zabijao 10,6 koševa po utakmici, a sunce mu je konačno svanulo 2019. godine kada su ga razmijenili u Sunse.

- Ne da nisam tužan zbog ovog trejda nego mi je zbog svega ovog i drago, jer smatram da u Minnesoti nisam ni dobio poštenu priliku. U Phoenixu je itekako očekujem. Sve u svemu sam zadovoljan - govorio je tada Šarić.

Danas je i dalje član Phoenixa, nema ulogu na koju je navikao u Sixersima, ali kao igrač s klupe doprinosi pobjedama Sunsa koji su ove sezone na drugom mjestu Zapada s 36 pobjeda i 14 poraza.

A reprezentacija? E to je nešto što ga najviše kopka. Od djetinjstva mu je bio veliki san osvojiti neko odličje s Hrvatskom, najbliži je bio 2016. godine na Olimpijskim igrama kada smo izgubili od Srbije u četvrtfinalu. No u grupi je napravio potez za pamćenje kada je blokirao Gasola za pobjedu protiv Španjolske. Veliki Pau Gasol vjerojatno i dan danas gleda je li lopta ušla u koš.

Na posljednjem velikom natjecanju bili smo prije četiri godine kada su nas Rusi razbili u osmini finala EuroBasketa.

Za uspjeh s reprezentacijom bi dao sve, a potencijalna prilika se pruža krajem srpnja kada počinju Olimpijske igre. Nažalost, pitanje je hoće li Hrvatska na njima uopće nastupiti. Prvo moramo uzeti kartu za Tokio na kvalifikacijama u Splitu, ali vrlo vjerojatno bez Darija Šarića i Bojana Bogdanovića čiji klubovi briljiraju u NBA ligi.

Tek mu je 27 godina, malo je stao nakon fantastičnog početka zbog različitih razloga, ali sudeći po njegovom talentu i disciplini, sigurni smo da će biti samo još bolji.

Pa Dario, sretan ti rođendan!