Gracias, Diego! Ti si vječan: Neviđen spektakl njemu u čast

Boca Juniors i Newells Old Boys igrali su utakmicu četiri dana nakon smrti legendarnog Argentinca, a Diegu u čast priređen je neviđen spektakl... Argentinci su mu poručili: Ti si vječan!

<p>Četiri dana nakon smrti <strong>Diega Armanda Maradone</strong>, njegov najdraži klub Boca Juniors igra prvu utakmicu. Taj klub igraju s Newells Old Boysima na Bomboneri, a radi se o nedavno preimenovanom natjecanju - Kupu Diega Maradone.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Čitav stadion zavijen je transparentima i porukama zahvale najvećem. Navijači su uoči utakmice bili u ekstazi, a Diegu u čast bubnjalo se cijelim gradom. Radi se o susretu Diegova dva bivša kluba, a čak je i<strong> Leo Messi</strong> ranije posvetio gol Maradoni s 'desetkom' Newells Old Boysa.</p><p>Svi suci i igrači izašli su s Maradoninom 'desetkom' od argentinske reprezentacije, a umjesto minute šutnje, svojoj legendi pljeskali su jednu minutu te to popratili pjesmom La Mano de Dios. Lopta je na sredinu stadiona došla na autiću koji je uz loptu vozio i dres s brojem 10.</p><p>Posebno je emotivan bio Maxi Rodriguez, kapetan Newella. On je izašao s Maradoninom desetkom, držao ju je u ruci cijelo vrjieme, a čak i sudac ima natpis 'Gracias, Diego'.</p><p>Nakon prvog gola Boce svi igrači su otrčali do klupe, uzeli dresove s brojem 10 i potom im pljeskali. Taj gol zabio je Cardona u 12. minuti, a osam minuta kasnije on je zabio i za 2-0.</p><p> </p>