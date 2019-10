Granada je hit lige: Jedini grad gdje je uz piće besplatan tapas

U Granadi su zaluđeni nogometom, ne možete zamisliti kakva je sad tamo euforija. Grad živi za klub, lokalne novine su rasprodane. Posljednji put na prvom mjestu bili su 1973. godine, rekao je Ivan Kelava (31).

Granada je do jučerašnje utakmice Barcelone i Valladolida bila na prvom mjestu. Na prvo mjesto mali klub iz Granade može opet sutra, kada igraju protiv Getafea, koji je na 11. mjestu.

Bivši golman Dinama u Granadi je proveo dvije godine, stekao brojna prijateljstva, upoznao grad, kulturu...

- Gledam ih, volim taj grad i klub, prirasli su mi srcu. Imam brojne prijatelje u Granadi, nastarija kći Mia je u Granadi krenula u vrtić i školu. Granadu smatraju jednim od najljepših gradova na svijetu, tamo je svjetski poznata Alhambra, koju su napravili Maori. Napoleonova vojska ju je koristila za smještaj svojih trupa. Nešto prekrasno, baš se vidi prijelaz između dva stila graditeljstva - priča Kelava i nastavlja:

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Granada je jedini grad u kojem se besplatno dijele tapasi. Naručite piće i dobijete besplatno tapas. Takve stvari se u Barceloni i Madridu naplaćuju. Grad je odličan, studentski, veseo...

Mali španjolski klub trenutačno je vodeći u prvenstvu, ispred Barcelona i Real Madrida.

- To je senzacija. Tajna je što su zadržali gotovo cijelu momčad koja je izborila plasman u prvu ligu, doveli su neka manja pojačanja i to je to. Trener im je Diego Martinez, s 39 godina najmlađi je trener lige, koji je, čini mi se, čak i bio igrač Granade. Igraju jako defanzivno, primili su samo deset golova, kao Barcelona. Kad su prvo kolo odigrali 4-4 protiv Villarreala, to je bila senzacija, svi su se čudili - kaže Kelava.

Foto: JAVIER BARBANCHO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Granada nema skupocjene igrače, najvredniji je Maxime Gonalons (30), koji vrijedi četiri milijuna eura, dvostruko manje, primjerice, od Brune Petkovića ili Dominika Livakovića.

- Stadion se zove Estadio Nuevo los Carmenes, a carmenes je tipični cvijet, koji im je u grbu. Iz moje generacije u klubu je ostao Darwin Machis, briljantni Venezuleanac, odličan tehničar, brz... Bilo bi mi drago kad bi se Granada što duže zadržala u vrhu. Vamos, muchachos - završio je simpatični Kelava.

Vamos, bila bi to sjajna priča. Bajkovita. Cvijet, siromašan klub iz prelijepog grada... Ima elemenata bajke...