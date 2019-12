Grand Slam osvajačica opustila se na odmoru i pokazala grudi

Svi to rade... Stvarno? Vani? Vani je ledeno, napisala je na Instagramu jedna od najboljih dubl tenisačica Bethanie Mattek-Sands (34). Deveterostruka Grand Slam osvajačica od reketa odmara u Yellowstoneu, a tamo se odlučila na nesvakidašnji potez.

Prošle je sezone Mattek-Sands osvojila US Open sa Jamiejom Murrayem te turnir u Pekingu sa Sofijom Kenin. Još je sa Šafarovom dva puta ostavljala Australian Open ( 2015., 2017.), dva pura Roland Garros (2015., 2017.) te US Open 2016. godine. U miješanim parovima je 2012. osvojila Australian Open sa Tecauom, tri godine kasnije US Open s Mikeom Bryanom te US Open sa Samom Querreyem.

Na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine Mattek-Sands je u paru sa Jackom Sockom osvojila zlatnu medalju, dok je godinu dana kasnije bila prva igračica svijeta u parovima.