Dinamo se velikim slovima upisao u povijest europskog nogometa! Postao je prva momčad koja je u grupnoj fazi Lige prvaka ili Europske lige ostala bez ijednog primljenog gola nakon što u prve 33 minute ogleda s moskovskim CSKA na Maksimiru nije primio gol. Ukupno, dakle, više od 483 minute!

Zagrepčani su u skupini s Feyenoordom, CSKA Moskvom i Wolfsbergerom sačuvali svoju mrežu više od pet utakmica, četiri ih je uspješno odradio Dominik Livaković, a jednu (domaću protiv Wolfsbergera) Danijel Zagorac.

Liga prvaka se u ovakvom formatu (klasičnim dvokružnim sustavom sa šest kola) počela igrati još 1991., dok je Europska liga takav sustav natjecanja prihvatila 2009. godine.

Do tada se, u sklopu Kupa Uefa, grupna faza igrala s pet klubova u skupini, ali i samo četiri utakmice. Svaka bi momčad tako odradila dva domaća i dva gostujuća dvoboja, a tri (od pet) najboljih bi se plasirali u šesnaestinu finala Kupa Uefa. Naravno, postoje momčadi koje nisu primale golove u takvom sustavu natjecanja, sa četiri utakmice u grupnoj fazi Kupa Uefa, dok su gledajući Ligu prvaka (od 1991.) i Europsku ligu (od 2009.) to napravila samo dva velikana - Juventus i Man. United. I sada kao treći - zagrebački Dinamo!

Srušili i Juve

Juventus je svoju povijest tako pisao u sezoni 2004/05. kada je Stara dama predvođena Gianluigijem Buffonom sačuvala svoju mrežu čistom u prvih pet kola grupne faze Lige prvaka. Stara dama tada je u prvih pet kola, skupine s Bayernom, Ajaxom i Maccabi Tel Avivom, skupila pet identičnih (1-0) pobjeda, a onda je zadnja linija Juventusa pokleknula na gostovanju kod Maccabija.

Taj je dvoboj završio 1-1, a Juventus je gol primio u 29. minuti. A kako su Talijani već osigurali plasman u nokaut fazu Lige prvaka, tog je dana na gol stao nesretni Antonio Chimenti i vrlo brzo kapitulirao. Juventus te sezone u grupnoj fazi Lige prvaka nije gol primio ukupno 479 minuta, a taj je rekord u sezoni 2010/11. srušio - Manchester United.

Pao Unitedov rekord

Englezi su te sezone bili u skupini s Rangersima, Bursasporom i Valencijom, također plasman u daljnju fazu osigurali prije zadnjeg kola i dolaska Valencije na Old Trafford. Zanimljivo, Sir Alex Ferguson te je sezone često mijenjao vratare, pa su u šest utakmica grupne faze Lige prvaka za "crvene vragove" branili Tomasz Kuszczak, Edwin van der Sar i Ben Amos.

Zadnja linija Manchester Uniteda bila je uvjerljiva i neprobojna, sve do 32. minute 6. kola kada im je zabio Pablo Hernandez. No, Manchester United je bez primljenog gola bio ukupno 482 minute, tri minute dulje nego Juventus šest sezona ranije. I nitko na europskoj sceni, bilo u Ligi prvaka ili Europskoj ligi, nije ponovio takav uspjeh. Sve do Dinama ove sezone.

A evo za kraj i malo brojki; u Ligi prvaka (od 1991.) i Europskoj ligi (od 2009.) do danas je odigrano čak 366 različitih skupina grupne faze europskih natjecanja, dok je samo ove sezone tu nastupilo čak 80 momčadi (32 u Ligi prvaka, 48 u Europskoj ligi). A ovako su uvjerljivi bili tek Juventus, Manchester United i - Dinamo! Svaka čast...