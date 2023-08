Grci: Livaja može raditi što hoće, a navijači će ga podržati. Sve se vrti oko njega, a on je 'bog'...

Hajduk i PAOK od 21 sat igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige. Grčki klub do trećeg je pretkola došao pobijedivši izraelski Beitar iz Jeruzalema (0-0, 4-1), dok će Hajduku ovo biti prva europska utakmica ove sezone.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U najavi susreta grčka Gazzetta posebnu je pozornost skrenula na Marka Livaju. Nazvali su ga 'bogom' koji bira kada će trenirati, a Hajduk su predstavili kao 'momčad Marka Livaje'.

- U Hajduku se sve vrti oko Marka Livaje. Ključni je igrač momčadi koja je osvojila hrvatski kup i u najboljoj je formi u karijeri. Nikada nije bio tako samouvjeren kao sada.

- Za splitsku momčad bivši napadač AEK-a nije samo nogometaš. On je velika zvijezda. Do te mjere da on sam odlučuje kada će trenirati! On je igrač koji svojom neospornom kvalitetom i sposobnošću s loptom u nogama može presuditi svaku utakmicu u hrvatskoj ligi. Navijači ga štuju kao boga! Može što hoće i Splićani će ga podržati - piše Gazzetta.

Foto: Miroslav Lelas/Sanjin Strukic/Pixsell

Grci su dobro upoznati s Livajom. Igrao je u grčkom AEK-u tri i pol godine, od ljeta 2017. do zime 2021., kada je prešao u Hajduk. Za grčki klub odigrao je 146 utakmica, zabio 42 gola i 22 puta asistirao, što ga je činilo jednim od najboljih igrača AEK-a u tom periodu.

Uz njega, kao veliki adut Hajduka Gazzetta ističe i poljudsku atmosferu.

- Veliko "oružje" Hajduka su njegovi navijači. Nije slučajno što su ulaznice za prvu utakmicu rasprodane u samo četiri sata. Među njima vlada velika žeđ za europskim utakmicama. Pobjedu žele više od svega jer vjeruju da će to biti prekretnica koja im može promijeniti cijelu sezonu.