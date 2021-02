Na dan kada je proslavio 26. rođendan, Mario Hezonja ukazao se u Ateni. A da taj rođendan zapamti, pobrinuli su se navijači Panathinaikosa, kluba za koji je potpisao prije nekoliko dana i u kojem će dovršiti ovu sezonu, a iza što bude...

Baklje, pjesma, skandiranje, bljeskovi kamera i fotoaparata, sve je to dočekalo Hezonju koji se pred silom svojih novih navijača ukazao u obilježjima Panathinaikosa, trenirci, kapi, šalu...

- Super Mario, oooo! Super Mario, ooooo - skandirali mu je PAO-va vojska dok joj se nije priključio i sam Hezonja koji je prije nalikovao Luigiju...



- Najbolji rođendan ikad! Bez riječi sam - zahvalio se Dubrovčanin preko društvenih mreža.

Iako je u Europi igrao samo za Barcelonu, Hezonja je, barem na društvenim mrežama, iskazivao privrženost grčkom velikanu koji bi mu, nađe li zajednički jezik s vodstvom HKS-a, mogao biti ulaznica za kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre u splitskom Spaladiumu. Naravno, opravda li to i na terenu...

- Ako se želi vratiti u krug reprezentativaca, Hezonja mora sam nazvati mene, Dina Rađu ili izbornika Veljka Mršića, a ne slati poruke preko posrednika jer je to neozbiljno i na taj način ne želim uopće komunicirati. Osobno sam ga pokušao kontaktirati više puta, ali svi pokušaji bili su bezuspješni, ali ni ja ni nitko u Savezu nismo zlopamtila i ne gazimo preko leševa. Ako Hezonja želi igrati, postoji način na koji se to može ostvariti, ali taj potez nakon svega što se događalo, on mora napraviti - kazao je nedavno predsjednik HKS-a Stojko Vranković na temu Hezonjinog povratka u reprezentaciju.