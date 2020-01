I dalje smo enigma za Grke! Na OI vodi zlato, ali prvo Španjolci

U 100. jubilarnom susretu na Europskim prvenstvima izabranici Ivice Tucka lako su izašli na susret s Grcima i plasirali se u polufinale Europskog prvenstva, u kome će u petak u 19:00 sati igrati protiv Španjolske. Za finale, ali i za nastavak nade da u Budimpešti mogu izboriti vizu za Olimpijske igre u Tokiju.

Izabranici Ivice Tucka od starta su krenuli ozbiljno i već u prvoj četvrtini stvorili osjetnu prednost od četiri gola, koju su do kraja susreta održavali, štedeći energiju, a Tucak je izmjenama ravnomjerno rasporedio snage i sačuvao svježinu momčadi za polufinale. Nadamo se za nastavak sigurnog hoda kao i u prva četiri ogleda.

Foto: HVS

U prosjeku se u četvrtfinalnim utakmicama velikih vaterpolskih natjecanja dogodi po jedno iznenađenje, a za iznenađenje dana pobrinuli su se Crnogorci, koji su u prvoj od četiri četvrtfinalna ogleda svladali Italiju 10-8. U ostalim susretima iznenađenja nije bilo, Mađari su se očekivano lako obračunali s Rusima, ogled podjednakih Španjolaca i Srba otišao je u ruletu penala na stranu Španjolaca, a kao šlag večeri Hrvatska je svladala Grčku, od koje na Europskim prvenstvima nismo nikad izgubili, čistih 11 pobjeda iz 11 susreta.

Uoči susreta Grci su, i ne samo oni, apostrofirali centarski dvojac Luka Lončar i Josip Vrlić kao dvojac koji stvara razliku i kojima treba posvetiti najviše pozornosti, pa čak i pod cijenu da se 'plitkom' obranom otvori veći prostor vanjskim šuterima. I nisu bili daleko od istine, krenuli su prema najavama, a kad je Vrlić zabio prvi gol, dodatno su se zbili.

Foto: HVS

To je naravno otvorilo prostor za vanjski šut, što su naši momci obilato iskoristili. Već do kraja poluvremena zabili su izabranici Ivice Tucka 10 golova iz 13 pokušaja, iskoristili sva četiri igrača više i sjajno blokirali pokušaje Grka da ugroze Bijača, koji je ponovno bio sjajan.

Izvana su gol Grka torpedirali Joković, Garcia, Vukičević..., a kad bi Grci malo više obratili pozornost na vanjski šut, do izražaja bi dolazili Bušlje i Vrlić. Jedini problem stvarao nam je veliki broj isključenja, pogotovo unutarnjih igrača, no Grci su večeras slabo koristili prednost igrača više, a s tako mizernim učinkom se ne dobiva moćna Hrvatska.

Prekrasna Duna Arena bila je krcata tijekom susreta domaćina i Rusa, organizatori su izmjerili buku od gotovo 110 decibela, no za vrijeme našeg ogleda na tribinama nije bilo više od 1.000 gledatelja. Atmosferu su pokušavali podići naši navijač iz Rijeke i Zagreba, njih 20-ak pjesmom i uz harmoniku animirali su ostatak gledatelja, no ne previše uspješno. Valjda će ih u polufinalu, nadajmo se i u finalu, biti kud i kamo više. Izabranici Ivice Tucka to su i te kako zaslužili...