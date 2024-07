Grčka demolirala nemoćnog Dončića i Slovence. A sad Hrvati ili Dominikanska Republika...

Luka Dončić došao je iscrpljen i umoran na okupljanje reprezentacije. Bio je upitan do posljednjeg trenutka, nakalemile su se brojne ozljede na njega, no stisnuo je zube. Ipak, nije to bio onaj slovenski čarobnjak. Ovaj put je, kao cijela reprezentacija, zakazao i nije uspio obradovati svoju naciju. Sada može u miru na ljetni odmor i brčkati se u moru na Krku.

Grčka je demonstrirala silu i razbila Sloveniju 96-68 u prvom polufinalu kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Pireju. Grci će se za Pariz boriti u nedjelju od 20 sati protiv Hrvatske ili Dominikanske Republike koje svoj susret igraju večeras od 20 sati.

Pirej: Kvalifikacijski košarkaški turnir za Olimpijske igre u Parizu, Grčka - Dominikanska Republika | Foto: Klodian Lato/EUROKINISSI/PIXSELL

Bila je to jednosmjerna utakmica od prve minute, a Grci su pitanje pobjednika praktički riješili već u prvoj četvrtini. Krenuli su s 13-0 i tu je priči bio kraj. Slovenci nikako nisu mogli obraniti čudesnog Giannisa Antetokounmpa koji je radio što god je htio, propuštala je obrana, a kada su se Giannisu u rapsodiji pridružili i suigrači, i samome Dončiću bilo je jasno da njegova reprezentacija tu nema što tražiti.

Pirej: Kvalifikacijski košarkaški turnir za Olimpijske igre u Parizu, Slovenija - Novi Zeland | Foto: Klodian Lato/EUROKINISSI/PIXSELL

Grci su prvu četvrtinu završili s 32-14, Slovenija je na poluvrijeme otišla s minusom od 14 koševa i kakvom-takvom nadom da može do senzacionalnog preokreta, ali ta nada kratko je potrajala. Grčka je u trećoj četvrtini održavala prednost, a onda u posljednjoj pregazila umorne i bezidejne Slovence koji kao da nisu došli na utakmicu. Samo su čekali i gledali što će Dončić napraviti, a ni on nije svemoguć. Na kraju je utakmicu završio s 21 košem, sedam skokova i pet asistencija. Ruku mu je pružio samo Nebo koji je brojao do 17.

Grke je predvodio Walkup s 19 koševa, a Giannis je zabio 13 i većinom u prvom dijelu. Eto takva je bila nadmoć Grčke, bez učinka najboljeg igrača u drugom poluvremenu su demolirali protivnika.