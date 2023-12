Grdović se pojavio na Višnjiku i izazvao delirij! Zadar izgubio...

Košarkaši Zadra ove su subote upisali domaći poraz u 14. kolu regionalne ABA lige, podgorička Budućnost slavila je u Zadru 67-57 (14-15, 21-16, 10-14, 22-12).

Tvrda i neizvjesna bila je utakmica od početka do kraja, no u završnici spretnija i kvalitetnija bila je gostujuća momčad. Dvije minute prije kraja Ferrell je pogodio za 60-54 Budućnosti što hrvatski prvak do kraja nije uspio dostići. Sve je bilo riješeno kada je Ferrell 48 sekundi prije kraja zabio tricu za 64-57.

Grdović izazvao delirij na Višnjiku

Zadar je za tri poena gađao tek 17 posto, pogodio je četiri od 23 takva šuta, a promašio je i 12 slobodnih bacanja. Na samom početku susreta Zadru se ozlijedio Marko Ramljak, jedan od ključnih igrača.

Na poluvremenu je prisutne zabavljao poznati pjevač Mladen Grdović. Zapalio je atmosferu na krcatom Višnjiku i dignuo na noge raspjevane Zadrane, ali nije uspio nadahnuti igrače da sruše jakog suparnika.

Lovro Mazalin je za Zadar ubacio 13 poena, Patrik Jambrović 12, a Dario Drežnjak 11 poena. U pobjedničkom sastavu najbolji je bio Kevin Ferrell s 15 koševa, tri asistencije i sedam skokova.

Na ljestvici vodi Crvena zvezda koja ima 12 pobjeda uz jedan poraz. Slijede Cedevita Olimpija s omjerom 10-3 te Partizan i Igokea s 9-4. Budućnost sada ima devet pobjeda i pet poraza, a Zadar po sedam pobjeda i sedam poraza. Split i Cibona su na omjeru 5-9.

Ranije u ovom kolu Cibona je poražena u Zagrebu protiv Borca 97-101 nakon produžetka, dok je Split gostovao kod Studentskog centra gdje je sjajnom završnicom došao do pobjede 92-91.