'Gregg Popovich me ispituje o Hrvatskoj, tatu lako pobijedim, a nikamo ne idem bez pasa...'

Luka ima sportski geni, košarkaške osnove učio je od Andreja Tesle, rano se odvojio od obitelji i zaigrao za Barcelonu, potom se kalio u Olimpiji i izašao na NBA draft. Sada o njemu brine Greg Popović...

<p>Odmor je bio jako kratak, najprije sestrino vjenčanje, potom sam par dana s prijateljima plovio brodom i uživao, povratak u Zagreb gdje sam započeo s treninzima, javio nam se prije kratkog puta u Ameriku naš najmlađi NBA igrač <strong>Luka Šamanić</strong> (20).</p><p>Iako je Luka praktično na početku ozbiljne košarkaške karijere, već sada mu se mogu predvidjeti velike stvari. Prije svega zbog onoga što stoji iza njega i što je sve prošao, ali i zbog spremnosti na rad i odricanje. Sjajne predispozicije naslijedio je od majke Dine koja je bila odbojkašica i oca Marka koji je profesionalno igrao košarku. Kao mali Luka je trenirao nogomet u Prečkom, no vrlo brzo je izrastao i krenuo u košarku.</p><p>Sretna je okolnost što je rano napustio Cedevitu kako bi došao u Zagreb kod Andreja Tesle, široj publici možda manje poznatog trenera, ali podatak kako je odgojio veliki broj vrhunskih košarkaša, od Ante Tomića i Marija Stojića, preko Josipa Sesara, Krune Simona i Marka Tomasa, do Darija Šarića, Marija Hezonje.... dovoljno govori sam za sebe.</p><p>- Andrej nije samo trener, on je i psiholog i jako posvećen detaljima koji se na prvu možda čine nebitnima, ali su u stvari jako važni za razvoj mladog košarkaša. S njim sam radio od 14-16 godine i naučio osnove, ali i neke stvari koje nisu vezane isključivo za teren i košarku - kaže nam Luka, koji je kao najbolji mladi hrvatski košarkaš s Teslom osvojio i juniorsko prvenstvo Hrvatske, nakon čega se otisnuo u Barcelonu.</p><p>Danas, s vremenske distance od nekoliko godina, siguran je kako je to bio ključan potez njegovog života i karijere.</p><p>- Kad sam krenuo s treninzima u Zagrebu bio sam plašljiv, sramežljiv..., nisam želio ni krv vaditi na sportskom pregledu. Ali kad se sa 16 godina odvojite od obitelji i odete u inozemstvo gdje ne poznajete nikoga, to vas prisili na ubrzano odrastanje i sazrijevanje.<br/> Uslijedila je sezona u Olimpiji u kojoj je Luka dodatno očvrsnuo i donio odluku o prijavi na NBA draft. Mnogi su ga odgovarali od tog poteza, smatrajući kako još nije vrijeme, kako mora dodatno ojačati i steći iskustva...</p><p>- Na koncu ispada kako sam ja imao najviše vjere u sebe, naravno, i obitelj koja me u svemu podržava. Imao sam dobrog agenta u Europi, jednako dobroga u Americi, i uz malo sreće sve je na koncu dobro prošlo. Uoči drafta nisam imao naročito dobru sezonu, ali probne treninge s NBA momčadima odradio sam sjajno i rekao sam sebi: ''Ili sada ili nikada, nemaš što čekati...'' Bio sam uvjeren da prolazim u prvom krugu, i na koncu se ispostavilo da sam bio u pravu.</p><p>Trenutak kada je prvi čovjek NBA lige Adam Silver pročitao njegovo ime jedan mu je od najdražih u životu. Kao 23. hrvatski košarkaš, šesti u prvoj rundi drafta, izabran od košarkaškog genijalca, trenera San Antonio Spursa Grega Popovića...</p><p>- Izbor na draftu bio je ostvarenje sna, a to što su me Spursi uzeli svojim prvim pickom te godine, to je bila privilegija. Spursi možda nisu NBA institucija poput Celticsa ili Lakersa, ali ono što su napravili u zadnjih tridesetak godina svrstava ih u uski krug najvećih i najuspješnijih NBA franšiza. Još kad se tome doda i ta njihova povezanost s Europom, pa trener Gregg Popovich..., stvarno je privilegija biti dio takve sredine.</p><p>U dijelu medija nakon drafta pojavila se navodna Lukina izjava kako se odlučio otići na draft zbog troga što u Europi više nema što naučiti te kako nema namjeru igrati košarku 'na 60 koševa', no on tvrdi kako nešto takvo nikad nije i ne bi izjavio.</p><p>- Moje riječi su izvučene iz konteksta, nisam rekao da više nemam što naučiti u Europi jer uvijek i od svakoga možeš nešto naučiti. Rekao sam da mi više odgovara američka košarka. Ne želim se pravdati, ali doista nikad nisam nešto slično izjavio, niti bi mi palo na pamet.</p><p>No zato je iz njegovih usta izašla riječ ''speechless'', odnosno, kazao je kako je ostao bez riječi kad je shvatio da je izabran.</p><p>- To je trenutak koji čekaš cijeli život i nije ni čudo da sam ostao bez riječi. Ne znam postoji li na svijetu dijete koje je uzelo košarkašku loptu u ruke a da nije sanjalo kako će se jednoga dana rukovati s NBA komesarom nakon što njegovo ime pročitaju na draftu. Doživio sam taj trenutak poprilično emotivno jer sam puno toga prošao, rano sam se odvojio od obitelji, probijao se sam u inozemstvu... - otkriva nam Luka, koji je vrlo brzo upoznao i Gregga Popovicha.</p><p>- On je sjajna osoba, jednostavan, često pričamo o raznim stvarima, poput hrane, načina života i što sve ima novoga kod nas... Obični, svakodnevni razgovori kakve bi vodio i s bilo kim na drugom kraju svijeta. On ima prezime 's ovih prostora', zanima ga što se ovdje događa, ali nije ni sam posve siguran odakle je. Zna tek poneku našu riječ i to je sve...</p><p>Otkrio nam je Luka i zbog čega je izabrao baš broj 19 na dresu.<br/> - Želio sam broj devet, koji sam i inače nosio, ali je bio zauzet. Kad malo bolje razmislim, broj 19 mi je u stvari idealan. Bio sam 19. pick na draftu 2019. godine, u trenutku kada mi je bilo 19 godina, rođen sam 9. siječnja...</p><p>Od prvoga dana bio je svjestan kako će teško do prilike u Spursima, s kojima je trenirao, ali je uglavnom igrao za njihovu momčad u razvojnoj ligi Austin Spurse. U 33 utakmice je za 28,4 minute na parketu u prosjeku postizao 15,2 koša, uz 7,8 skokova, 1,8 asistencija i 0,7 blokada. No pred kraj regularnog dijela sezone ipak mu se ukazala prilika za debi. Odigrao je tri susreta, prva dva po svega par minuta, tek toliko da osjeti parket, a onda mu je protiv Utaha, bez posebne najave, Popovich dao 31 minutu. Luka je uzvratio sa 16 koševa, šest skokova i tri asistencije, uz tri ubačene trice.</p><p>- Bio sam opušten, bez treme, a osjećaj je bio super. Pomoglo mi je što se u Spursima igra jednostavna, momčadska košarka. Odigraš maksimalno odgovorno u obrani, a u napadu dodaš onome tko je u boljoj poziciji od tebe ili šutneš. I to je to, što jednostavnije to bolje... Dao sam koliko sam mogao, trener je bio zadovoljan, pohvalio me za neke stvari koje sam dobro napravio, a ukazao mi je i na neke pogreške, naravno.</p><p>Iako se već počeo pripremati za sljedeću sezonu, Luka se ne zamara s planovima i predviđanjima koliko bi mogao odigrati utakmica.</p><p>- Radim što mi se kaže i ne planiram previše zbog toga što ne mogu utjecati na odluke trenera i ljudi iz kluba. Na meni je da dam sve od sebe, da se pokušam nametnuti i ući u rotaciju, ali o tome hoću li i koliko igrati ipak odlučuju drugi. Ne znam kakav oni imaju plan za mene, ali sam siguran da ću kad-tad dobiti priliku. I nigdje ne žurim, za mene ima vremena...</p><p>S visinom od gotovo 210 cm Luka može igrati pod košem, no dobra tehnika i šut otvaraju mu mogućnost igre i na vanjskim pozicijama.</p><p>- U obrani mogu braniti svih pet pozicija, a u napadu me koriste na pozicijama tri, četiri i pet, ovisno od toga gdje mogu dati najveći doprinos.</p><p>Nešto poput uloge kakvu je u prošlosti imao Lukin uzor <strong>Toni Kukoč</strong>.</p><p>- On mi se oduvijek jako sviđao, po meni je on naš najbolji igrač i volio bih biti raznovrstan poput njega, ili Duranta recimo. Naravno i Jordana...</p><p>Igre oca Marka ne pamti, ali ih je pogledao na YouTubeu...</p><p>- Tata nije bio NBA nivo tako da nema puno snimki, ali odgledao sam sve što se može naći na internetu. Lijeva ruka, dobar šut, malo slabija fizika i skok, ha, ha, ha... Odigrali smo baš neki dan basket-dva, on je puno stariji i teško me može dobiti, ali dobro se drži za svoje godine.</p><p>Osim visine i košarkaškog talenta, Luka i Toni Kukoč imaju još sličnosti, obojica sjajno igraju stolni tenis, a Toni je u mlađim kategorijama pobjeđivao čak i Zorana Primorca.</p><p>- Stvarno sam dobar u stolnom tenisu, ne znam puno njih koji su me uspjeli pobijediti. Pogotovo otac, to je najčešće 11-0, a ako uzme koji bod to je jedino ako ja pogriješim. Totalna dominacija... - smije se Luka na očev račun, no doznali smo 'iz pouzdanih izvora' kako ga tata Marko još uvijek pobjeđuje na velikom tenisu, a u međusobnim podbadanjima neoboriv mu je argument i broj osvojenih trofeja.</p><p>Ljubitelji NBA košarke u ovoj su sezoni upoznali Luku Dončića, a hoće li u idućoj upoznati jednog drugoga Luku, godinu dana mlađeg Šamanića, naš sugovornik se ne usudi prognozirati...</p><p>- Iskreno, ne znam kome je čudna ta Lukina dominacija na NBA parketima. Za mene to uopće nije čudno zbog troga što je iste stvari radio i u finalu španjolskog prvenstva sa 16, i u Euroligi sa 17, i u finalu Europskog prvenstva s 18 godina... Nije to slučajnost. On je jako mlad, ali i jako dobar igrač koji može još napredovati...</p><p>Bolna točka svih ljubitelja košarke u Hrvatskoj su neuspjesi reprezentacije. Prošlo je već četvrtina stoljeća od zadnje seniorske medalje s velikog natjecanja, i pitanje je kad će Hrvatska opet ući u konkurenciju za odličja, bez obzira na veliki broj igrača koji igraju važne uloge u NBA ligi, poput Bogdanovića, Zupca, Šarića, ali i igrača poput Hezonje, pa mlađih Žižića, Bendera, Šamanića...</p><p>- Stvarno je prošlo previše vremena, ne treba valjda naglašavati kako bih volio osvojiti nešto sa svojom reprezentacijom, kao i svi uostalom. Vidio sam se s našima dok smo bili u Orlandu, malo smo popričali i na tu temu i naravno da se svi slažemo kako bismo voljeli odigrati jedno veliko natjecanje na nivou i nešto osvojiti. Nije u pitanju ni želja ni individualna kvaliteta, nego kemija unutar momčadi. Košarka je kolektivni sport i samo momčad može nešto napraviti. Vjerujem da ćemo se u narednim okupljanjima uspjeti posložiti...</p><p>Završnica NBA lige još traje, no Luka se ne zamara predviđanjima tko bi ove godine mogao otići do kraja.</p><p>- Pratim završnicu, ali ne gledam baš sve utakmice. Boston izgleda jako dobro, kao i Lakersi i Clippersi, ali meni su i Spursi izgledali isto tako dobro pa nismo uspjeli. U NBA se nikad ne zna, korona će dosta toga uvjetovati, kako ona duga pauza, tako i ovi novi uvjeti odigravanja utakmica.</p><p>Planirani razgovor od sat vremena se odužio, pa ga je sve češće prekidao lavež Lukinih pasa, zlatnog retrivera Maxa i argentinske doge Khana.</p><p>- Obožavam pse i provodim dosta vremena s njima, i u Americi i ovdje kod kuće. Stalno su sa mnom... - kaže Luka i dodaje kako mu ni česta izbivanja nisu zapreka i kako ima dovoljno vremena za druženje s ljubimcima. </p><p>- Zbog njih sam u San Antoniju unajmio kuću s vrtom, da imaju prostora za igru. Ako izlazim na par sati, na utakmicu ili trening, onda su u svom kavezu, to im je prirodno okruženje u kome i inače borave. A ako me nema duže, tu su prijatelji koji ih izvedu i tako mi pomognu. Kad je došlo vrijeme povratka kući, nisam ih želio ostaviti u Americi par mjeseci, pa su i oni doletjeli istim zrakoplovom kao i ja, naravno, u posebnom kavezu i odjeljku zrakoplova za životinje - zaključio je Luka.</p>