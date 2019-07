'Gregga Popovicha zanimao je samo moj život izvan košarke'

Proteklih godina i nisam puno pratio NBA, pa doista ne znam tko je primjerice lani bio 19. pick drafta, kaže Luka Šamanić (19), nova hrvatska košarkaška zvijezda.

Hrvatska će sljedeće sezone u NBA ligi imati sedam igrača, a naš novi adut je Luka Šamanić. Talentiranog košarkaša su na 19. picku ovogodišnjeg drafta izabrali San Antonio Spursi, pa će Šamanić u novoj sezoni raditi pod paskom legendarnog Gregga Popovicha, te novog mu pomoćnog trenera Tima Duncana.

- NBA draft? Uh, nisam znao kako će me na 19. picku izabrati San Antonio Spursi, ja sam bio spreman za sve moguće opcije. Realno, očekivao sam da ću biti izabran između 15. i 35. picka, ispalo je odlično - javio nam se s odmora iz Makarskepa nastavio:- U noći poslije drafta sam dobio baš jako puno poruka, a javili su mi se i naši NBA igrači. Tko? Pa poruke su mi poslali..., uh valjda sada neću nikoga zaboraviti. Svatko od njih mi je dao i poneki savjet, ali neka to ostane između nas.A vaš prvi susret s, je li tu bilo treme?- Haha, ma nije. Tu nismo pričali baš ništa o košarci, zanimale su ga samo stvari izvan terena.

Kako ste zadovoljni igrama na NBA Ljetnoj ligi? I koliko ona uopće pomaže mladim igračima u prilagodbi na cjelokupni NBA?



- Ma velika je, neusporediva razlika, između Ljetne i prave NBA lige. Tu su uglavnom igrali mladi igrači koji su tek bili draftirani, možete malo osjetiti što vas čeka, ali kažem daleko je to od prave NBA razine.

Kojim ste dijelom vaše igre zadovoljni s Ljetne lige, a postoji li i nešto čime ne možete biti zadovoljni?



- Nisam još bio dovoljno fizički spreman za sve to i taj ritam košarke, ali mogu biti zadovoljan svojom igrom, pa i zalaganjem.



Jeste li već upoznali LaMarcusa Aldridgea i DeMara DeRozana, glavne zvijezde San Antonio Spursa?



- Jesam, kako ne? Sve su to super dečki, normalni ljudi, pa ni tu nije bilo nikakve treme. Jedva čekam da to sve krene, vidjet ćemo kako ću se prilagoditi na taj način života u SAD-u, no siguran sam kako ni tu neće biti problema.

Što očekujete od sebe u vašoj prvoj NBA sezoni?



- Želim još rasti kao igrač, ali i logično igrati što više u NBA ligi. Imam velika, ali ne i nerealna očekivanja.



Na Ljetnoj ligi nastupili ste s brojem 19, je li to jer ste bili 19. pick na NBA draftu?



- Haha, nije. Moja želja je bila broj 9, ali njega je nosio Tony Parker, pa će ga sada umiroviti u Spursima. A ja sam u Barceloni nosio brojeve 9 i 19, rođen sam 9. siječnja, draftiran sam 2019. godine pa mi je bilo puno poveznica za taj broj.



Hrvatska reprezentacija?

- Tu nema nikakve dvojbe, uvijek ću se odazivati hrvatskoj reprezentaciji - završio je Šamanić.