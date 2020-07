Striptizakis na Poljudu: Grk se skinuo pred Mirtom Šurjak...

<p>Znam puno o povijesti Hajduka, to je jedan veliki povijesni klub, to svi znaju, za početak je rekao novi Hajdukov napadač D<strong>imitris Diamantakos</strong>.</p><p>- Jako sam sretan što su mi ovdje dali priliku igrati u Europi, dat ću sve od sebe kako bismo postigli naše ciljeve - rekao je.</p><p>Diamantakos je zabio 19 golova u 52 ligaške utakmice u St. Pauliju, a sportski direktor Ivan Kepčija naglasio je:</p><p>- Danas nam je zadovoljstvo predstaviti našeg novog igrača s kojim se veselimo započeti novu sezonu, on se priključuje sutra u treninzima, ali naravno neće odmah imati pravo igranja. On nam je bio prva želja ove zime i od tad smo vodili razgovore s njim. U početku se nismo uspjeli dogovoriti, ali drago nam je da sad kao naša prva želja dolazi u klub.</p><p>Diamantakos je odabrao broj 14, dres mu je uručila Mirta Šurjak, a odmah ga je i natjerala da ga stavi na sebe, za žensku publiku... Grk ima i razlog zašto je odabrao broj 14:</p><p>- Nije ništa posebno, nikad ne uzimam broj preko 20 jer sam to jednom napravio pa sam se ozlijedio, to mi je loša sreća. Znam da od mene očekuju puno golova, ja ću dati sve od sebe i nadam se da ću ih zabiti.</p><p>Diamantakos se trenera Tudora sjeća kao igrača, a popratio ga je i kao trenera:</p><p>- Za početak znam da je bio izvrstan igrač, ali znam ga i kao trenera, znam da je radio dobar posao, razgovarao sam s njim na telefon kao i s direktorom Kepčijom i oni su mi pokazali da me zaista žele i to je velik razlog zašto sam ovdje došao.</p><p>Grk se dotakao i Torcide:</p><p>- Znam da su ovdje najjači navijači u Hrvatskoj i to je fantastično za nas igrače jer nam daju više energije. S njima se ne bojiš ničega. Gledao sam Hajduk zadnjih tjedana, rezultati nisu bili briljantni, ali nismo imali sreće i bila je pokoja ozljeda. Mislim da ću im donijeti sreću.</p><p>Sve možete pogledati na videozapisu:</p>