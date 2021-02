Na prvi pogled svi imaju "zicere", Hrvatska, Grčka, Crna Gora i Rusija trebale bi sukladno svim prognozama dočekati subotu, ali vratite li se pet godina, na zadnji turnir ovakve vrste u Trstu, nema tko danas od gore spomenutih nije na maksimalnom oprezu. Pogledajte samo rezultat(e) s kojima su favoriti u četvrtfinalnim utakmicama izborili Olimpijske igre u Riju; Mađarska - Njemačka 8-7, Španjolska - Kanada 8-7, Italija - Rumunjska 8-7! Ludnica!

POGLEDAJTE VIDEO:

Danas u Rotterdamu pobjednici četvrtfinalnih duela, pak, neće odmah u Tokio jer put Japana otići će prve tri reprezentacije, a ne četiri kakav je bio zadnji slučaj. No, to ne mijenja činjenicu da ova utakmica ne prašta loš dan, bilo kakvo podcjenjivanje protivnika koji na ludilo jedne utakmice uvijek može stvoriti probleme favoritu pa taman zvao se on i Hrvatska, a drugi Gruzija večeras od 18 sati u Zwemcentrumu.

- Dobro, mislim da bi bilo bespredmetno pričati o Gruziji i strahu od Gruzije. Poštovanje da i maksimalna ozbiljnost ulaska u susret, ali to je sve - tako je nakon pobjede nad Njemačkom 22-8 zborio pomoćnik Ivice Tucka Mile Smodlaka, prenosi HVS.

Jasno, i oprez da, ali strah od Gruzije u vaterpolu ne ide u istu rečenicu. Ma koliko god Gruzijci iznenadili svojim igrama na ovom turniru minimalnim porazom od Grčke (10-11) te tek neznatno većim od Crne Gore jučer (9-11), no treba reći da su naši susjedi četiri minute prije kraja imali "spakiranu" utakmicu i vodili 11-5.

- Nisu Gruzijci odigrali toliko loše ni protiv Grka ni protiv Crnogoraca, ali jasno je i da smo mi bolji od njih. Dobro ćemo se pripremiti za njih, ima dosta igrača koje znamo, od onih naših pa do Baraldija. Analizirat ćemo ih dobro i nadam se da problema neće biti - kazao je Luka Bukić.

Hrvatska je dosad na turniru imala problema samo u jednoj utakmici i oni su rezultirali porazom od Rusije, neočekivanim, neugodnim, no samo to. Pa smo već sutradan zbili redove, a razbili Nijemce kojima je put u Rotterdam izgledao kao izlet. To je sve bilo i prošlo, da ne kažemo zaboravljeno.

- Imali smo dobar ulazak u turnir, pogotovo prve dvije utakmice protiv Rumunjske i Nizozemske. Dobili smo i Francusku, a onda je, nažalost, slijedila jedna lošija odnosno poraz od Rusije. Međutim, to nam ništa nije promijenilo i ne mijenja na daljnjem putu. Moramo dobiti četvrtfinale, a znali smo unaprijed da je to neka od momčadi tipa Gruzija ili Kanada. Onda slijedi novi ispit, polufinale - dodao je Bukić.

Prije tog novog ispita, koji bi se trebao zvati Crna Gora prođe li očekivano Nizozemsku, riječ-dvije o toj Gruziji. Većina reprezentativaca dolazi iz Dinamo Tbilisija koji igra Ligu prvaka, ove sezone čak je i dobio crnogorski Jadran. Dakako da ondje glavnu riječ ne vode Gruzijci, već igrači s gruzijskom putovnicom, a to su Zagrepčanin Marko Jelača, Splićanin Marko Elez, ljevoruki Srbin Boris Vapenski te talijanski centar Fabio Baraldi. Na lanjskom Euru u Budimpešti igrao je i peti, Crnogorac Damir Crepulja, a do prije nekoliko godina još dva Hrvata, golman Ivan Strujić te Marino Franičević. Je li to normalno ili ne, to je druga tema.

Zanimljiv je, pak, drugi centar Andria Bitadze koji je igrao u Herceg Novom, dok nema više poznatog lica i dugogodišnjeg kapetana Zaraba Rurue. Sve s klupe vodi Srbin Dejan Stanojević koji je početkom nove godine naslijedio Revaza Čomakidzea, legendu zagrebačke Mladost. Stanojević je dugo godina bio izbornik Rumunjske, a zatim i Kazahstana.

Gruzija je posljednjih godina uglavnom stalan sudionik europskih prvenstava, no na njima se uglavnom vješto izbjegavamo, kao i u Svjetskoj ligi, pa zadnja naša utakmica datira iz ljeta 2016. godine kada smo u pripremama za Olimpijske igre pobijedili 17-3. Danas možda i ne bude istovjetna lakoća, no Gruzija je već napravila svoj posao što se uopće izborila za priliku da igra ovakvu utakmicu protiv ovakvog protivnika.

Parovi četvrtfinala: