Gruzijac potpisao za ruski klub, predsjednica njegove države poludjela: Ovo je neprihvatljivo

Ne namjeravam se pravdati. Igrat ću košarku. To neće promijeniti moj odnos s Gruzijom i nadam se da neće promijeniti stav gruzijskog naroda prema meni također, rekao je Tornike Šengelia...

<p>Odnosi između Gruzije i Rusije nisu baš najbolji već nekih desetak godina. Odnosi su se pogoršali nakon što je Rusija priznala Južnu Osetiju i Abhaziju kao neovisne države, a Gruzijci to nisu baš najbolje primili jer oni smatraju da te države pripadaj njima. Kako to bijaše u današnje vrijeme, politika i sport se sve češće vežu jedno uz drugo, a jedan gruzijski košarkaš je zbog svog poteza nanio bijes na sebe od strane svojih Gruzijaca.</p><p><strong>Tornike Šengelia</strong> (28) je sjajni gruzijski košarkaš koji je posljednjih šest godina igrao za Baskoniju. Ove sezone odveo ih je do naslova u španjolskom prvenstvu, a onda shvatio da je vrijeme za poći dalje. Ruski velikan CSKA Moskva ga je neizmjerno htio, a sve je postalo službeno danas tijekom jutra kada je Gruzijac potpisao ugovor na tri godine Očekivano, to je naljutilo njegove državljane.</p><p>- Za mene je ovo nesreća i za mene kao predsjednicu Gruzije je to neprihvatljivo. Odluka kapetana gruzijske košarkaške reprezentacije da prijeđe u ruski CSKA iz Moskve je nešto skandalozno - poručila je predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili. </p><p>Šengelia je pak smirio malo strasti i poručio da je on došao samo igrati košarku i da ovo nema veze s politikom.</p><p>- Ne namjeravam se pravdati. Igrat ću košarku. To neće promijeniti moj odnos s Gruzijom i nadam se da neće promijeniti stav gruzijskog naroda prema meni također - poručio je košarkaš visok 206 cm. </p><p>Kako god, CSKA je doveo u svoje redove jednog od najboljih košarkaša španjolske lige u posljednjih nekoliko godina i nema sumnje da će biti jedan od njihovih glavnih igrača u pohodu na osvajanje još jedne Eurolige...</p><p> </p>