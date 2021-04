U uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka Manchester City pobijedio je Borussiju Dortmund 2-1, a sveukupno je vodeća momčad Premier lige s 4-2 prošla u polufinale u kojem će igrati protiv PSG-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Guardiola poslije pobjede protiv West Hama

Momčad Pepa Guardiole izgubila je u posljednjih osam u svakoj od prethodne tri sezone, a pobijedili su ih Liverpool, Tottenham i Lyon.

Poraz koji će najviše pamtiti je onaj protiv Spursa, kada je Fernando Llorente na Etihadu zabio gol prije posljednjeg tračka nade Raheema Sterlinga čiji gol je u konačnici poništen.

Na jučerašnjoj utakmici suđenje je svakako išlo u korist Cityja. Situacija u kojoj je Emre Can kažnjen u šesnaest metara jedna je od onih za koju se može upitati je li zbilja bila potrebna. Can je uštopao loptu te mu se lopta s glave skotrljala na rame nakon čega je suđen penal. Mahrez je bio siguran, a to je ujedno bio i njegov prvi gol u Ligi prvaka od rujna 2019. godine.

- Ovo natjecanje je istovremeno lijepo i nepravedno. Igraš 11 mjeseci za Premier ligu i Kup, ali na kraju ti se sudi i ako ispadneš. I ovo je natjecanje. Gledajte, penal je suđen zbog ruke, ali možda ga nije trebalo biti. Isto je bilo kada je u četvrtfinalu protiv Tottenhama Llorente zabio gol igrajući rukom kod gola. I upravo zbog toga ovo natjecanje ovisi o ovakvim situacijama - rekao je Guardiola za BT Sport i dodao:

- Mahrez je izjednačio i pripremio teren za Phila Fodena koji je u konačnici City odveo do najbolje četvorice po prvi puta od 2015. godine.

To je za Guardiolu osmi plasman u polufinale Lige prvaka i ovom je pobjedom izjednačio rekord s velikim rivalom Joseom Mourinhom.

- Nevjerojatno je koliko sam sretan zbog ovog kluba, našeg predsjednika, igrača i naravno svih naših navijača. Ovo je drugi put da smo došli do polufinala. Iako ovdje nema puno povijesti o našem klubu, mi ju počinjemo graditi.

Mourinho je najbolji bio s Portom 2004. godine, a šest godina kasnije je slavio s Interom. Oba naslova je osvojio s Barcelonom (2009. i 2011. godine), a sada je na kladionicama njegov City favorit za osvajanje.

- Iskreno, ovo što smo postigli je nevjerojatno. Za osvajanje Premier lige nam trebaju još tri utakmice. Došli smo do polufinala Lige prvaka i FA kupa, te finala Carabao kupa. Bitno je da igramo jedno po jedno. Sada se prvo trebamo odmoriti, a onda ćemo učiniti ono što se mora - zaključio je.