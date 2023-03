Pep: Izvadio sam Haalanda da ne sruši Messija u FA kupu...

Gotovo 15 godina svjedočili smo čudesnoj eri Lea Messija i Cristiana Ronalda. Osvajali su trofeje, igrali jedan protiv drugoga najveće utakmice i tjerali se do krajnjih granica. Koliko god se teško pomiriti s tim, ova dvojica velikana polako odlaze s velike scene, a svjetla reflektora zauzimaju neki novi klinci. Prvenstveno, Kylian Mbappé i Erling Braut Haaland, dvojac koji bi trebao grmjeti i dominirati nogometnom scenom sljedećih desetak godina.

Otkako se pojavio u nogometnom svijetu, dokazao je kakva je mašina za golove, a u posljednje dvije utakmice utrpao je čak osam golova! Prva petica stigla je u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Leipziga (7-1), a u subotu je Manchester City sa 6-0 pregazio Burnley i plasirao se u polufinale FA Kupa.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Norveški stroj za golove zabio je hat-trick, a Pep Guardiola opet ga je izvadio u drugom poluvremenu. Isto je napravio protiv Leipziga i uništio Haalandu priliku da postane igrač s najviše golova na jednoj utakmici. S pet golova izjednačio se s Messijem, a Guardiolin potez mnogi su shvatili kao pokušaj da zaustavi Norvežanina da izbije na vrh ispred Argentinca.

Pep opet izvadio Haalanda

Takve tvrdnje očito su izbacile iz takta španjolskog trenera koji je na presici sarkastično ispalio:

- Haaland je zabio osam golova u četiri dana, to je nevjerojatno. Ja sam u Barceloni igrao 11 godina i zabio sam 11 golova. Izveo sam ga iz igre nakon zabijena tri gola da ne bi srušio rekord Lionela Messija u FA Cupu - kazao je osebujni Guardiola.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Prije nekoliko dana, nakon pobjede protiv Leipziga, imao je bizarnu presicu na kojoj je sebe prozvao luzerom jer glumica Julia Roberts nije posjetila njegov klub kad je bila u Manchesteru.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

- Ja sam luzer, što god se dogodilo. Reći ću vam tajnu. Ako pobijedimo u ovoj Ligi prvaka, ma i ako uzmemo tri Lige prvaka zaredom, bit ću opet luzer. Imam tri idola u životu, Michaela Jordana, Tigera Woodsa i Juliju Roberts. Julia Roberts je ne tako davno, prije četiri-pet godina, ne dok je Alex Ferguson osvajao titule kao na traci, nego relativno nedavno bila u Manchesteru. Bio je to period kad smo bili bolji od njih. No Julia je posjetila United, a nije došla vidjeti nas. Čak i ako osvojim, čak i ako osvojimo Ligu prvaka, ne možemo to usporediti s time da nas Julia Roberts nije posjetila. Čak i ako pobijedimo, to je neusporedivo s razočaranjem koje sam tad doživio. Morate to znati - rekao je Guardiola na bizarnoj press konferenciji.

Najčitaniji članci