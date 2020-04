Gubim od Henmana, a onda mi dođe Srbin i umrem od smijeha

Sva sreća pa su mi nekoliko sati prije tog meča dali pozivnicu.

Tako je Goran Ivanišević u nekoliko navrata opisivao početak priče koja je tog srpnja 2001. godine završila osvajanjem Wimbledona. Četiri tjedna prije nego će se to dogoditi, Goran je u prvom kolu Queen'sa, samo desetak dana uoči Wimbledona, izgubio od Talijana Cristiana Carattija, u tom trenutku 194. igrača svijeta.

- Zapravo, Englezi nisu imali osam dobrih igrača za sve pozivnice, pa su rekli "hajde, dat ćemo jednu Goranu". Mislim da su požalili dan kad su to napravili jer sam pobijedio njihovog heroja Henmana u trodnevnom polufinalu - osvježio je svoja najdraža sjećanja Goran gostujući u emisiji "Veče sa Ivanom Ivanovićem".

- Cijela Engleska navijala je za Henmana iako je bilo i mojih navijača. Znam da je prvi prekid meni pomogao, netko je poslao tu kišu. U svlačionici nisam bio najbolje volje jer sam gubio 1-2, kad je ušao Jovo Savić, sparing-partner sestara Williams i počeo pričati viceve. U tih sat vremena ja sam umirao od smijeha, zaboravio i na Henmana, kišu, Wimbledon. Opustio me i onda sam znao da je to - to.

Foto: John Marsh/Press Association/PIXSELL

Završilo je, znamo svi, jednako epskim finalom protiv Patricka Raftera, a da bi se nešto moglo izroditi iz tog Wimbledona na koji je Goran stigao kao 125. tenisač svijeta, počeo je shvaćati...

- Na jednom subotnjem treningu prije početka. Stvarno sam dobro servirao i onda sam nakon drugog kola osjetio da bi se moglo nešto dobro dogoditi. Svi su mislili da ću izgubiti sljedeći, ali ja sam igrao sve bolje i bolje.

Danas, 19 godina kasnije, Goran slavi Wimbledone kao trener Novaka Đokovića.

- Jedne večeri me nazvao i prvo sam mislio da je šala. Rekao mi je da bi volio da se priključim njegovom timu. Znam ja njega već dugo vremena i dobri smo, a iako sam već imao planove, uspio sam se organizirati da s njim budem prvi tjedan na pripremama i da vidim kako to sve izgleda. Velika je odgovornost biti u timu čovjeka koji je najbolji na svijetu jer se očekuju samo pobjede - priča Goran o prvom tenisaču svijeta.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- On je genijalac, perfekcionist i stalno hoće nešto novo što i moraš ako se hoćeš održati kraj ovih mladih koji grizu.U jednu ga je ruku i lagano trenirati jer sluša, a u drugu je koji put i finale neuspjeh jer je stalno gladan rekorda i pobjeda. Već sam rekao da Balkanca može samo Balkanac trenirati.