'Guglala sam vlastitog oca, sad znam... Najveći svih vremena'!

Kako je biti kćer najpoznatijeg čovjeka na svijetu? Kako to je kad ti je rođeni otac globalno mjerilo za uspjeh? Besmrtan za života, legenda prije nego je ušao u tridesetu... Jasmine Jordan (27) kaže, 'Divno. Jer ja o svemu tome: pojma nisam imala'.

Njen otac, Michael Jordan, danas ima 57 godina. Kad se rodila već je bio 'The G.O.A.T.'. Srušio Birda i Magica, predvodio Dream Team, zasjeo na tron NBA lige, zauvijek promijenio i košarku i sport uopće.

ESPN-ov dokumentarac 'The Last Dance' sada svima pokazuje ono što NBA fanovi znaju oduvijek. Užitak je bio gledati Najvećeg kako igra košarku, ali živjeti sa tom abnormalnom opsesijom pobjedama često je bio horor.

- A možda, na poslu. Meni je bio: tata. Onaj koji me voli, grli, štiti, koji me otkad znam za sebe do dan-danas zove: 'moja princeza' - priča Jasmine.

Foto: Instagram/Privatna arhiva

- Kako ide koja epizoda tako se čujemo ili razmjenjujemo poruke. Nisam imala nikakav prethodni uvid u dokumentarac. A niti me zanimalo, niti mi je o tome što dokumentarac prikazuje tata pričao kad sam bila dijete.

Dojam joj je isti kao kod stotina i stotine milijuna drugih ljudi.

- Nakon prve četiri epizode kad smo se čuli rekla sam samo: 'Opa, stari... Stvarno si najbolji svih vremena'! Kao klinka o tome ništa nisam znala. To je moj tata, obožava me i ja njega. Baš me bilo briga kojim se poslom bavi.

Naravno, nemoguće je bilo ne osjetiti da je u nekoj posebnoj priči.

- S godinama, da. Kako sam rasla naravno da mi je postajalo čudno zašto ama baš svi obožavaju: mog tatu! Okay, shvatila sam da je poznati sportaš i da je zbog toga na televiziji i u novinama. Ali baš toliko ludilo... To je bilo čudno.

Foto: Instagram/Privatna arhiva

Objašnjenje je potražila kao što bi bilo koja tadašnja tinejdžerka.

- Ja sam, dakle: guglala ime vlastitog oca. Da vidim u čemu je tu stvar. OK, ja ga obožavam jer je moj tata i jer je divan tata, ali... Mislila sam si: "Ti si samo moj stari. Ne može stari biti toliko cool". Ispalo je da sam bila u krivu - smije se Jasmine u intervjuu za The Associated Press.

- Sad u priči o Bullsima vidim i neke sličnosti sa čovjekom koji me odgajao. Kad provjerava kako je Kerr ili razgovara s Pippenom da bi održao taj motiv, tu vatru u njima. Tako je mene znao motivirati da naučim za peticu, učio me da želim samo najbolje, da izvlačim maksimum iz potencijala koji imam. A meni je bilo bitno samo proći razred.

Priprema za život odrasle žene...

- Znao je da ćemo braća i ja zbog njega biti pod povećalom javnosti, i u dobru i u zlu. Tako da... Je, kako sam rasli potrudio se da budemo čvrsti i ne podliježemo svakakvim 'informacijama' na televiziji, na internetu, u novinama.

Foto: Instagram/Privatna arhiva

Ali i najveći pobjednik naleti na nekog tko ga 'porazi'.

- Moj sin. Vrti ga oko malog prsta kako god želi. To mu je prvo unuče i oko njega se samo topi. Kao sa mnom kad sam bila klinka. Odrasle drži za najviše moguće kriterije, ali djeci... Dozvoljava sve. U ovo doba izolacije ja njega gnjavim s pitanjima o dokumentarcu, a on mene svaki dan nekoliko puta s video pozivima, da priča s unukom.

Cijela ESPN-ova priča zapravo je iznenađenje.

- Toliko čuva privatnost da je mene šokiralo kako je dopustio to praćenje kamere svugdje osim u vlastitom domu. Ali neka. Neka svi vide da je kao čovjek pun emocija, kao i svi drugi. Moj tata... Najveći svih vremena!