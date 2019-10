'Gušio sam se noć prije finala, nisam spavao, nisam disao...'

Nisam mogao disati. Trudio sam se ne paničariti - prepričava Marcelo svoje osjećaje iz noći prije finala Lige prvaka protiv Liverpoola 2018. godine, ali i one iz svlačionice uoči utakmice.

- Kao da mi je nešto zapelo u prsima, razumiješ? Ali nisu to bili živci, bilo je to nešto drugo, gušio sam se. Ozbiljno - tvrdi.

- Sve je započelo večer prije kada nisam mogao niti jesti niti piti, niti sam oka sklopio. Iako me žena odvikla od toga da grizem nokte, te sam ih večeri sve "pojeo" - prepričava igrač Real Madrida.

'Trudiš se ne u***ti gaće'

- Nebitno tko si, ako nisi nervozan pred ovakvu utakmicu, nisi čovjek. Realno, ako si normalan, trudiš se ne unerediti gaće! - piše u ispovijesti.

- Te noći, mogli smo ispisati povijest. Imali smo već dva trofeja za redom, a drugi su htjeli da ovoga puta pobjedi Liverpool. A ja, ja sam ga to osjećao kao nikada prije, tu anksioznost za koju nisam znao što je. Htio sam pozvati doktora, no bojao sam se da će mi reći da ne mogu igrati, a morao sam izaći na travnjak - detaljno priča o svojim mislima brazilski nogometaš.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

- Sjećam se da je na televiziji nekoliko dana ranije jedan bivši igrač Reala rekao da bih trebao na zid okačiti poster Mohameda Salaha i moliti mu se svake noći. To je rekao nakon što sam u klubu bio 12 godina i osvojio tri Lige prvaka. Bez trunke poštovanja, htio me poniziti - prisjeća se neugodnog detalja.

'Ako je vrijeme umrijeti, umrijet ću'

- No, ja sam htio da sva djeca u Brazilu gledaju u mene kao što sam ja nekada gledao u Roberta Carlosa. Htio sam da puste kosu zbog mene - šaljivo prikazuje svoju žudnju.

- Moram samo izaći na teren. Ondje mi se ne može ništa loše dogoditi, pomislio sam. No, i kada sam stao na travnjak, nisam mogao disati, ali sam si rekao: "Ako trebam umrijeti ovdje večeras. J**i ga! Neka umrem! - piše Marcelo.

- O utakmici vam ne mogu puno toga reći .Sjećam se samo dvije stvari. Prva, 20-ak minuta do kraja smo vodili 2-1 i sjetio sam se priče o Salahu i posteru, pomislio na toga lika i nasmiješio se. A drugo, 10-ak minuta do kraja postao sam svjestan da ćemo postati prvaci. Vodili smo 3-1. Počeo sam plakati odmah na travnjaku. Maleni Marcelino iz Rija. Razumijete li? Shvaćate li što mi to znači? - prisjeća se emotivnih detalja Brazilac.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Cristiano je priznao: 'Muka mi je'

- Kada smo 2017. igrali finale protiv Juventusa, sjećam se da nam je Cristiano Ronaldo u svlačionici priznao da mu je muka. A kada to prizna on, onda je u redu tako se osjećati - smatra Marcelo.

- Ali kasnije je sve znao. Predvidjeo je da ćemo se mučiti na početku, ali da ćemo u drugom dijelu bez problema pobijediti - rekao je o izlasku na travnjak s Ronaldom.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Finale 2016. s Atleticom nisam čuo niti jednog navijača s tribina, osim jednog, svog sina. Vikao je: "Ajde tata, ajde tata!"

- A 2014. Ta strašna 93. minuta u kojoj nas je spasio Sergio Ramos. Nikada to neću zaboraviti. Atletico je već bio siguran u pobjedu, već su pripremili šampanjac. Kada smo pobijedili, imao sam osjećaj da u tom trenutku mogu mirno umrijeti.

Trofeji mi nisu bitni, oni idu na police. No, sjećanja, ona ostaju sa mnom, njih ću prepričavati svojim unucima. Njih će prepričavati generacije.