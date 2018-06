Guti novi trener? Otpali Klopp, Pochettino, Löw, a sad i Allegri

Realno gledajući, klubu poput Real Madrida ni u jednom trenutku ne bi trebao biti problem odabrati i dovesti trenera kojeg požele na Santiago Bernabeuu. Međutim, ovo je očito jedan sasvim poseban trenutak. Real, naime, ima velikih problema u potrazi za čovjekom koji bi nastavio tamo gdje je stao legendarni Zizou. Redom otpadaju jedan po jedan kandidat i, kako stvari sad stoje, sve ozbiljnija opcija je José María Gutiérrez Hernández (41), nekad sjajni veznjak poznatiji pod nadimkom Guti.

U prvim trenucima u prvi plan istaknuti su Joachim Löw i Mauricio Pochettino, no obojica su vrlo brzo otpali. Prvi zato što ne želi napustiti klupu aktualnih svjetskih prvaka, drugi zato što ga Tottenham ne pušta dok ima važeći ugovor. Ozbiljna opcija bio je i 30-godišnji trener Hoffenheima Julian Nagelsmann, ali taj je očito vrlo poseban tip. Nakon što je odbio poziv Bayerna, sad je isto učinio s Realom. Ostao je čvrst u odluci da nastavi posao s Hoffenheimom, s kojim je izborio izravan ulazak u Ligu prvaka...

Zavrtjelo se u eteru, naravno, i ime Jürgena Kloppa, no i ta je mogućnost ubrzo otišla u rubriku "neostvarivo". Klopp ima čvrst ugovor s Liverpoolom, na Anfieldu ni ne pomišljaju odreći se trenera koji bi sljedećih godina i definitivno trebao vratiti "redse" u vrh engleskog i europskog nogometa, tako da je Real morao tražiti dalje. Pokušali su Madriđani i s Maxom Allegrijem, trenerom Juventusa. Ni tu nije bilo uspjeha, Allegri je zahvalio na ponudi uz obrazloženje kako zbog obiteljskih razloga želi ostati u Italiji.

Naravno, nije nemoguće da u nekom od ovih slučajeva dođe i do preokreta, pogotovo kad je riječ o Pochettinu, jer gazda Tottenhama Daniel Levy odavno nas je naučio da u njegovoj viziji svatko ima svoju cijenu. A ona je, kad je o njemu riječ, najčešće paprena. Kao što je bila u slučaju Luke Modrića, a zatim i Garetha Balea... Obojicu dugo nije puštao u Real, da bi ipak napravio uzmak u trenutku kad je cifra postala dovoljno dobra. Takav rasplet mnogi najavljuju i u ovom slučaju.

A dok se čeka tako nešto, nekakav veliki preokret, u prvi plan izbio je Guti. Dijete je Real Madrida, s bijelom bojom u genetskom kodu, budući da je čak 25 godina nosio dres kraljevskoga kluba. Karijeru je završio 2011., nakon jedne sezone u dresu turskog Bešiktaša, a dvije godine poslije uključio se u trenerski tim Realove omladinske škole. U posljednjih pet godina dokazao je da zna i može, u tolikoj mjeri da je u ovom trenutku doista jako ozbiljna opcija.

Nema dovoljno iskustva, to je nepobitna činjenica, ali nije ga imao ni Zidane. Pa je uzeo tri Lige prvaka. Bio je velik igrač, talentirani je trener, zna kako funkcionira svaki komadić Realova svijeta... Sve su to njegove prednosti, argumenti kojima bi mogao doći do velike prilike, ali ipak ćemo još malo pričekati kako će se rasplesti ova priča. I što će odlučiti u uredima.