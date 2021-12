Vodeći sastav talijanskog nogometnog prvenstva Napoli u susretu je 15. kola na gostovanju kod Sassuola odigrao 2-2 (0-0) iako je vodio sa 2-0.

Napoli je poveo 2-0 gogocima Fabiana Ruiza u 51. i Mertensa u 59. minuti te se činilo kako je osigurao tri boda, no u 71. minuti Scamacca je atraktivnim potezom prepolovio zaostatak Sassuola da bi kapetan Ferrari glavom u 89. minuti poravnao na 2-2. Domaći sastav je čak u sudačkoj nadoknadi preko Defrela stigao i do trećeg gola, no nakon intervencije VAR-a taj gol je poništen zbog prethodnog prekršaja na Rrahmaniju.

Kiks Napolija iskoristio je drugi Milan uvjerljivom 3-0 (2-0) gostujućom pobjedom protiv Genoe, koju vodi njegvo bivši napadač Andrij Ševčenko. Put ka pobjedi Milana utro je Ibrahimović sjajnim slobodnim udarcem sa 25 meara u 10. minuti, a nastavio je Messias golovima u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena i 61. minuti.

Napoli sada ima 36 bodova, samo jedan više od drugog Milana, a dva više od trećeg Intera koji je ranije u srijedu mirno kao domaćin svladao Speziju sa 2-0 (1-0).

Sassuolo, koji je u nedjelju pobijedio Milan u Milanu, sada ima 19. bodova i nalazi se na 11. mjestu, dok je Genoa, za koju je Milan Badelj igrao do 62. minute, u zoni ispadanja, 18. sa 10 bodova.

Inter je protiv Spezije do prednosti stigao u 36. minuti preciznim udarcem Gagliardinija nakon proigravanja Lautara Martineza, a konačni rezultat postavio je upravo Lautaro iz kaznenog udarca u 58. minuti nakon igranja rukom jednog od gostujućih igrača. Ivan Perišić je igrao čitav susret za Inter, Marcelo Brozović je igrao do 87. minute za "plavo-crne", dok je Martin Erlić odigrao čitavu utakmicu za Speziju. Spezia je 17. sa 11 bodova.

Bologna je na svom terenu bila uspješnija od Rome sa 1-0 (1-0), a strijelac gola vrijednog tri boda bio je Svanberg preciznim udarcem s više od 20 metara u 35. minuti.

Osma Bologna sada ima 24 boda, kao i šesta Fiorentina te sedmi Juventus, dok peta Roma ima samo bod više.