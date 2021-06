Joško Gvardiol (19) zacementirao je mjesto u početnih 11 Hrvatske na ovom Euru iako je prije toga odigrao samo 45 minuta u Belgiji. Zlatko Dalić vjeruje sjajnom defenzivcu Dinama koji na ljeto seli u Leipzig, ali on sam nije baš toliko oduševljen.

- Naravno da nisam bio zadovoljan protiv Engleske jer je rezultat bio negativan. Ne volim gledati individualnu izvedbu, više na tim i rezultat. Volim biti samokritičan prema sebi jer znamo što je realno, ništa ne treba preuveličavati. Protiv Engleske sam igrao na jako niskom nivou. Prva utakmica od prve minute, veliko natjecanje, bio je prisutan veliki strah, ali s vremenom će to nestati - rekao je Joško.

Nakon poraza i remija u prva dva kola, Škotska će u utorak od 21 sat dati odgovor na pitanje ide li Hrvatska u drugi krug. Moramo ganjati pobjedu, po mogućnosti sa što većom razlikom.

Kakva je atmosfera u reprezentaciji?

- Kad se u klubu dogodi poraz, nije bajno i svi gledaju u pod. Puni su negativne energije. Ali ovdje je sve drugačije, nema okretanja leđa pojedincima nego su svi tu kao podrška. Kad si okružen takvim ljudima, ne bi trebalo biti problema za nadolazeće utakmice.

Kako je vidio penal Lovrena na Schicku?

- Kao lijevi bek nemam puno iskustava u skoku, ali nema ni govora o penalu. Iako puno stručnjaka tvrdi suprotno, u toj situaciji bio je usmjeren prema lopti. Nijedan čovjek na svijetu nema oči na leđima. Bila je nezgodna, prokrvario je. Da nije, pitanje je bi li se uključio VAR i bi li došlo do te odluke.

Kako mu se čini Škotska?

- Na Europskom prvenstvu nema slabe momčadi. Ušli smo s takvim razmišljanjem kad je počelo. Može nam biti žao što nismo izvukli nešto više iz prve dvije utakmice, ali moramo dati sve od sebe da poginemo, izvučemo tri boda i nadamo se prolasku dalje.

Igrao je protiv Škota Gilmoura u juniorskoj Ligi prvaka za Dinamo protiv Chelseaja.

- Naravno da se sjećam, to mi je najgori dan u životu. Imali smo 2-0 do 77., 80. minute, a onda smo prokockali. Došli smo do penala, a onda su nas masakrirali izvedbom. Nisam mogao pretpostaviti tko će biti vrhunski igrač. Netko odskoči, netko ne. Nas je krasilo da smo igrali kao momčad i na osnovu toga postigli smo takav rezultat.

Koliko nam odgovara otočki tip nogometa?

- Nogomet evoluira i mijenja se sustav igranja, ali ako imamo želju da nitko ne može biti bolji od nas, ako poginemo 90 minuta i damo maksimum, skupimo glave i znamo što nas čeka, ako budemo pametni nadigrat ćemo ih.

Kako uspoređuje ulogu Petkovića u Dinamu i reprezentaciji?

- Svi znamo koliko nam on znači i kolike kvalitete ima iako ovdje nije puno toga mogao pokazati jer ne igra toliko. Ovdje sam novi igrač i treba mi vremena da se pohvatam sa svima u segmentima igre. Njega više razumijem jer sam više vremena proveo u napadu s njim i Oršićem. Dobro se razumijemo i puno mi je značilo kad je ušao u drugom poluvremenu - zaključio je Gvardiol.