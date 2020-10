Gvardiol je bio siguran, mirniji je nakon potpisa za Leipzig, a Gavrin povratak je pun pogodak

Mario Gavranović zabio je peti gol ove sezone. Načeo je Estonce, a onda je i sjajno reagirao kod drugoga gola, odlično je primio loptu i asistirao je kapetanu Ademiju. Joško Gvardiol bio je jako dobar u obrani

<p>Jole, bravo, Jole, nekoliko su puta na utakmici ponovili igrači<strong> Dinama. </strong>Jole je, <strong>Joško Gvardiol,</strong> igrač koji je ovoga tjedna dovršio transfer u <strong>Leipzig </strong>i vratio se u Dinamo. U Maksimiru će biti najmanje do zime, a "modri" će za svaki njegov nastup barem do poluvremena inkasirati 70.000 eura. Naravno, Gvardiol protiv<strong> Flore</strong> nije igrao zbog novca, već zbog zasluga.</p><p>U <strong>Budimpešti</strong> je morao bolje reagirati kod pobjedničkoga gola Ferencvarosa, ali napisali smo tada kako su na centru griješili i nogometni velikani poput Stevena Gerrarda. Dogodi se, sve je to dio nogometnog odrastanja.</p><p>Protiv Flore je Joško bio siguran. Bio je mirniji, sad više nema tolikog pritiska oko transfera. Kad se igrala utakmica u Budimpešti bio je negdje između Leeds Uniteda i Leipziga, Premiershipa i Bundeslige, to je ostavilo traga na njemu u toj utakmici.</p><p>Gvardiol će sigurno imati veliku minutažu do kraja prvoga dijela sezone. Pogotovo u utakmicama u skupini Europske lige. On bi vjerojatno trebao biti prvi "pick" za obranu, a za mjesto drugog stopera u najvažnijim utakmicama borit će se <strong>Kevin Theophile-Catherine,</strong> <strong>Dino Perić</strong> i novo pojačanje, Danac <strong>Rasmus Lauritsen</strong>. Josip Šutalo je ipak malo iza njih.</p><p>Za očekivati je da Gvardiol uskoro dobije i poziv u reprezentaciju, naravno, ako nastavi s dobrim partijama. </p><p>Mario Gavranović je nakon povratka u Dinamo odigrao još jednu odličnu utakmicu. Njegovo je bilo prvo poluvrijeme gol, a onda i asistencija Ademiju nakon majstorskog primanja lopte. Gavrin se povratak u <strong>Maksimir </strong>pokazuje kao odličan potez, pun pogodak. Ovo mu je bio već peti gol ove sezone. Zabio je četiri u HNL-u, sad prvi u <strong>Europi. </strong>Igra Mario odlično otkako se vratio u svoj voljeni klub. Odradio je odličnih 65 minuta.</p><p>Igrač utakmice bio je kapetan Arijan Ademi. On je zabio drugi i treći gol. Odigrao je još jednu sjajnu utakmicu. Kapetanski je "modre" odveo do skupine Europske lige.</p>