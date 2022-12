Gvardiol je najskuplji stoper na svijetu! Strani mediji: 'Vrijedi 100 milijuna €, a vozi se u Fiatu'

Joško Gvardiol (20) oduševio je igrama na Svjetskom prvenstvu u Katru. Mladi 'vatreni' bio je jedan od najtraženijih mladih igrača i prije Mundijala, ali u Katru se pokazao i oduševio cijeli svijet. Interes za njime sada je veći nego ikad, stoga će njegov RB Leipzig imati pune ruke posla kada ga odluče prodati.

Hrvatski stoper otišao je na doček u Novigrad nakon dočeka u Zagrebu. U Novigrad je stigao u starom Fiat Puntu, a fotografije Gvardiola u tom autu obišle su cijeli svijet koji hvali njegovu skromnost

- Gvardiol je vodio Hrvatsku do svjetske bronce, a neće vam ni Romelu Lukaku reći suprotno. No kad je stigao kući, Gvardiol se vozio sa svojim ocem u malom, sivom Fiat Puntu. On je dokaz da i nogometne zvijezde mogu biti skromne - belgijski RTL piše.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- U svoj je Novigrad na proslavu stigao kao nekad Arturo Vidal, koji je svojevremeno dolazio na treninge s Fiat Pandom. Leipzig trlja ruke jer Gvardiola žele Real Madrid, Manchester City, Tottenham, Chelsea i Manchester United, koji su spremni za njega ponuditi 110 milijuna eura - napisao je Calciomercato.

- Hrvatskog braniča žele dovesti Chelsea, Manchester City, Tottenham i Manchester United, a on se vozi u starom, polupanom Fiat Puntu - piše o Gvardiolu britanski tabloid The Sun.

- Ljudi ga zbog toga obožavaju. Komentiraju mu da je skroman dečko te da i oni voze takve, skoro 20 godina stare automobile.

Najskuplji stoper svijeta

Ono što je danas postalo i službeno je da je Gvardiol najskuplji stoper na svijetu. Prema podacima Transfermarkta, njegova vrijednost skočila je sa 60 na 75 milijuna eura.

Dijeli prvom mjesto s Rubenom Diasom, stoperom Manchester Cityja.

Iza Gvardiola i Diasa slijedi niz braniča vrijednih 70 milijuna eura: Reece James (Chelsea), Alphonso Davies (Bayern), Achraf Hakimi (PSG), Matthijs de Ligt (Bayern), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Joao Cancelo (Manchester City) i Marquinhos (PSG).

