Gvardiol o snimci s cigaretom: Možda je neprofesionalno, ali bili smo veseli vani. Zašto ne?

Engleski mediji pišu da će to utjecati na transfer? Onda nema potrebe da idem u Englesku, komentirao je stoper "vatrenih" i dodao: 'Htio bih otići s dragim ljudima do grada, ali to je bilo nemoguće'

Nakon osvajanja bronce na Svjetskom prvenstvu u Katru stoper hrvatske nogometne reprezentacije Joško Gvardiol (20) zabavljao se u jednom noćnom klubu gdje su ga snimili kako puši cigaretu. Priznao je da se to dogodilo. - Nemam što žaliti, osvojili smo broncu. Možda je neprofesionalno, ali u tom trenutku svi smo veseli, bili smo vani. Zašto ne - rekao je igrač Leizpiga za RTL i nastavio: - Znam da sam, kad dođem u klub, sljedećih šest mjeseci maksimalno posvećen nogometu i tako će biti. Hoće li to utjecati na transfer? Onda nema potrebe da idem u Englesku. Ali znam da će novinari svašta pisati i kad dođe vrijeme za transfer. POGLEDAJTE VIDEO: Gvardiol u noćnom provodu Imao je dva tjedna slobodno, već se vratio klupskim obvezama, sezona samo što nije nastavljena. - Englezi, Španjolci, Francuzi i Talijani već su u natjecateljskim utakmicama, ali u Njemačkoj je takvo pravilo, imamo malo duži odmor, ali sve ćemo to nadoknaditi - kazao je. Nedugo nakon što su na turniru Četiri kafića najavili da će zaigrati, demantirao je to. Tvrdi da ga uopće nisu kontaktirali. - Nije zabrana kluba, nego ja sam dečko iz Zagreba i prvo sam iz medija čuo da dolazim. Nisam znao o čemu je riječ, ali ljudi su tu da pišu - rekao je. Zadnjih dana baš si ne može priuštiti privatnost. - Sad mi je tek postalo jasno što su naše zvijezde pričale. Ima vremena kad želiš nekamo otići sa svojim dragim ljudima do grada, a to je jednostavno nemoguće u zadnja dva tjedna, pogotovo nakon ovog ludila i Svjetskog prvenstva. Ali vjerujem da će se to sad smiriti i da će biti lakše. Što je s interesom Chelseaja? - Nisu odustali, bio je dogovor da ćemo na zimu. Zima je došla pa treba vidjeti što i kako dalje. Ali u redu je, ima još vremena, vidjet ćemo. Od malena sam težio engleskoj ligi, svi znamo o kakvoj se ligi radi. Jesam li doista zreo i spreman za tu ligu, ne znam. Kad osjetim da je to taj trenutak, da sam prešao neku razinu i došao do granice u Njemačkoj, onda ću gledati dalje - kazao je Joško Gvardiol i dodao: - Da 10-godišnjeg Joška pitate u kojem klubu bi želio igrati, to bi definitivno bio Liverpool. Od malena sam s tatom gledao puno utakmica Liverpoola i svaku sezonu smo detaljno ispratili. To je klub koji mi je ostao u srcu.