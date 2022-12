Gvardiol ostavio Klinsmanna i komentatoricu BBC-a bez daha: 'Kakva moć, on samo projuri!'

'ON JE SVJETSKA KLASA'

Da, Messi ga je izvozao, pa što? To je proces učenja, i to protiv najboljeg igrača na svijetu. Danas je odigrao kao da to nije bilo ništa, divio se legendarni Nijemac Jurgen Klinsmann igrama Joška Gvardiola

BBC-jev ekspertni tim koji čine bivša nogometašica Arsenala i sportska novinarka Alex Scott, trofejni njemački reprezentativac Jurgen Klinsmann i bivši as Manchester Citya Micah Richards ostali su zadivljeni igrom Joška Gvardiola u utakmici za broncu protiv Maroka. POGLEDAJTE VIDEO: Ponosni tata Modrić - On je jednostavno odigrao savršenu loptu naprijed i istrčao u napad. Budimo pošteni, kad su ga Marokanci srušili to je bio penal - rekao je Richards, a Scott se divila njegovoj brzini: - Kakva moć, on samo projuri kraj njega, ne može ga zaustaviti. Amrabat je imao savršeni turnir, ali nije mu mogao ništa - rekla je Scott. Foto: BERNADETT SZABO Klinsmann je komentirao dvoboj Gvardiola i Lea Messija u polufinalu, kada je argentinska desetka lomila i slomila Gvardiola. - Okej, ali to je najbolji igrač na svijetu. Naučio je lekciju, ostavio to iza sebe i danas pokazao mnogo. Odigrao je briljantnu utakmicu, očekuju ga velike stvari - rekao je Klinsmann.