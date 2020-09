Gvardiola dočekale i zvijezde Leipziga - Olmo i Upamecano...

Dani Olmo već je dao prve savjete svom nekadašnjem, ali i budućem suuigraču, a Gvardiola još očekuju liječnički pregledi, te će potom i službeno postati novi igrač Leipziga...

<p>Joško Gvardiol i dalje se nalazi u Leipzigu gdje će danas odraditi sve potrebne liječničke preglede i potpisati petogodišnji ugovor s njemačkim prvoligašem. Najmlađi prvotimac Dinama u subotu se zaputio prema Njemačkoj, tamo se sastao i s Danijem Olmom koji mu je temeljito objasnio što ga sve čeka u Leipzigu sljedećih godina. Bivši suigrači iz Dinama zadržali su se u ugodnom razgovoru, a Olmo će biti od velike koristi Gvardiolu po dolasku u Leipzig.</p><p>Joškva Gvardiola u svlačionici je dočekala i prva zvijezda Leipziga, francuski branič Dayot Upamecano (21) koji se želio i upoznati sa svojim nasljednikom. Dayot Upamecano na meti je najvećih europskih klubova, njemački mediji ga svakodnevno sele u Real Madrid, Manchester United i Barcelonu.</p><p>Hrvatski nogometni 'wunderkind' u Njemačku se zaputio u društvu Marjana Šišića, Željka Goluba i Andyja Bare koji su i riješili cijeli transfer u Leipzig. Dinamo će za mladog igrača dobiti 16 milijuna eura, dodatnih tri milijuna eura stići će u vidu raznih bonusa, a Leipzig će i plaćati 'modrima' daljnje nastupe Joška Gvardiola u dresu hrvatskog prvaka. Uz sve to, Dinamo će imati i 20% od sljedećeg transfera.</p><p>Joško Gvardiol ovoga je ljeta bio 'tražena roba', službene ponude na Dinamovu adresu odaslali su Lille, Leeds United i Leipzig, a u toj su 'borbi' slavili Nijemci. Leeds United nudio je 'modrima' 22 milijuna eura (plus 20% od sljedećeg transfera), Zagrepčani su pristali na tu ponudu, ali želja samog igrača bio je odlazak u Leipzig. Istina, Dinamo će sada nešto manje zaraditi, no Gvardiol vjeruje kako je izabrao najbolju destinaciju za svoj razvoj.</p>