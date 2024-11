Gvardiola kritizirali unatoč golu, Kovačića usporedili sa stupom

Pošast ozljeda napala je Manchester City, a to se polako osjeti i na rezultatima. Provlačili su se 'građani' u posljednjim utakmicama, no ovaj tjedan su platili ceh. Prvo ih je Tottenham izbacio iz Carabao Cupa, a sada im je bolan poraz zadao Bournemouth (2-1) u 10. kolu Premier lige i tako omogućio Liverpoolu da pobjedom protiv Brightona (2-1) preuzme prvo mjesto.

Pokretanje videa... 01:37 Gvardiol i fotka iz djetinjstva | Video: Manchester City FC

Rodrija nema već dulje vrijeme, ovaj susret je propustio i Jack Grealish, a na klupu se vratio Kevin de Bruyne, no nije nastupio jer još nije dovoljno zaliječen. City je imao svoje prilike, Haaland se ispromašivao, no nisu mogli snagom i kondicijom parirati sjajnim domaćinima koji su odigrali briljantnu utakmicu. Semenyo i Evanilsom zabijalo su za Bournemouth, dok je Joško Gvardiol zabio gol nade za 'građane' koji ipak u završnici nisu uspjeli do boda. Bio mu je to treći gol u prvenstvu ove sezone, ali nije se proslavio baš u obrani jer je kiksao kod prvog gola. I zbog toga dobio kritike na svoj račun.

Foto: TONY O BRIEN/REUTERS

- Slab kod oba Bournemouthova gola, okrenuo ga je Semenyo, a potom je izgubio utrku s Evanilsonom. Kompenzirao je to pogotkom glavom koji je donio nadu njegovoj momčadi - piše Goal.com koji mu je dao ocjenu 6.

Slične kritike imao je i Manchester Evening News.

- Bilo mu je teško protiv Semenya u ranoj fazi utakmice, nije mogao pronaći prostore u napadu koje inače normalno koristi. Ipak, zabio je još jednu golčinu.

Foto: TONY O BRIEN/REUTERS

Joško je odigrao svih 90 minuta, baš kao i Mateo Kovačić koji je ovaj put bio jedan od najlošijih igrača Cityja. Mučio se u izgradnji igre, a velike probleme imao je u zaustavljanju domaćih igrača u tranziciji. Nije imao pravu pomoć suigrača.

- Usamljeni kameni stup usred nabujale rijeke, nije mogao sam zaustaviti crveno-crnu poplavu - napisao je portal 90min koji mu je dao ocjenu četiri.