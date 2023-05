Haaland je istovremeno naljutio i razgalio Pepa: Poštujem to!

Manchester City u subotu je pobijedio Leeds (2-1) i došao na četiri boda prednosti ispred Arsenala četiri kola prije kraja prvenstva. Pep Guardiola mogao je odahnuti nakon posljednjeg sučevog zvižduka, jer rutinsko privođenje utakmice kraju u tren oka se pretvorilo u infarktnu završnicu.

Svoje prste u tome imao je i Erling Haaland. Sjajni Norvežanin, koji je u prošlom kolu oborio rekord Alana Shearera po najviše golova (35) u jednoj sezoni Premiershipa, u 84. minuti prepustio je izvođenje penala Ilkayu Gündoganu, koji je ranije zabio dva gola, te mu dao priliku za prvi hat-trick u seniorskoj karijeri.

Međutim, tanka je linija između krasne geste i velike pogreške. Nijemac je promašio udarac s bijele točke, a Rodrigo je u sljedećem napadu zabio za 2-1 Leedsa. 'Građani' su na koncu ipak izdržali do kraja bez primljenog gola, no Guardiola je bio jako ljutit.

- Da je Gündogan zabio, sve bi bilo OK. Hat-trick, sjajno, idemo dalje... Ali izvođač je izvođač. Na 2-0 je to posao, posebno u engleskoj ligi. Nije to situacija u kojoj se smije zaboraviti tko izvodi penale, to se ne smije - kazao je Guardiola pa dodao:

- U Engleskoj utakmica na 2:0 nije gotova. Da je bilo 4:0 i 10 minuta do kraja, onda OK... Htio sam da penal izvede igrač koji to inače radi. To znači Haaland ili Mahrez. Međutim, i ova situacija pokazuje kakva je osoba Erling. Htio je usrećiti suigrača, pokazao je da su mu suigrači jako bitni. Poštujem taj Haalandov potez, ali je ipak on trebao izvesti penal jer je specijalist za to.

