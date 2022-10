Haaland otkrio što je na meniju: Erling voli meso 'kao Hannibal'

VI to ne jedete, ali ja brinem o svom tijelu. Prirodna hrana od lokalnih dobavljača je najvažnija, rekao je Erling Haaland (22) u dokumentarcu koji prati njegov odlazak iz Borussije Dortmund put Manchester Cityja. Ove je sezone u svim natjecanjima zabio 20 golova, a engleski su se mediji raspisali o njegovoj prehrani.

Usporedili su ga s izmišljenim likom Hannibalom Lecterom koji je iznimno volio meso. Doduše, on je bio kanibal i jeo svoje žrtve, ali engleskim je medijima to bilo dovoljno na razini da voli meso. Otkrio je da često jede goveđa srca i jetru, a te su namirnice uvijek svježe i spremne u kući Haalandovih.

- Počeo sam i filtrirati vodu. Mislim da mi to uvelike pomaže - pokazivao je Haaland uređaj za filtriranje pa nastavio o mesu:

- Ljudi kažu da je meso loše. Ali koje? Ono koje dobijete u McDonaldsu? Ili ono lokalne krave koja tamo jede na pašnjacima? Jedem jetru i srce - objasnio je.

To je meso bogato vitaminom B, željezom, fosforom i magnezijem, a ima norveški reprezentativac još zdravih navika.

- Svako jutro pokušavam prvo pustiti sunčeve zrake u sobu.

Navodno jede i do šest tisuća kalorija dnevno, a uvijek se među njima nađu i one iz posebnih lazanja koje mu pravi tata Ernie. Priznao je da mu je omiljeni cheat meal Doner kebab pizza. Kažu da je na njegovom tanjuru uvijek 'planina hrane', ali to se ne vidi na napadaču koji je uvijek fit. A u zdravu je prehranu krenuo zbog Cristiana Ronalda (37).

A očito funkcionira jer je već zabio 15 golova u Premiershipu i k tome još dodao pet golova u Ligi prvaka. A još nismo ni na polovici sezone...

