Haaland popio energetsko piće pa objašnjavao treneru koliko je golova zabio u drugom dijelu

<p>Borussia Dortmund je u gostima pobijedila Herthu 5-2, a zvijezda utakmice bio je <strong>Erling Haland </strong>(20).</p><p>Mladi Norvežanin odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu zabivši sveukupno četiri gola, a nakon što ga je trener zamijenio u 85. minuti morao mu je objašnjavati koliko je golova zabio.</p><p>- Da budem iskren, trener me pitao koliko golova sam postigao. On nije znao. Pitao me jesi li postigao tri gola, a ja sam mu rekao: 'Samo četiri jer si me zamijenio. Tako da sam malo uznemiren, ali tako mora biti - objasnio je Haaland nakon utakmice.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/BastiMZR/status/1330262104226607104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1330262104226607104%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fsportsport.ba%2Ffudbal%2Fhaaland-favre-broj-golova%2F382850" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Haaland je u poluvremenu popio energetsko piće nakon čega je zabio fantastična četiri gola u drugom dijelu utakmice. U svim utakmicama ove sezone, Erling je zabio 15 golova od kojih je deset u Bundesligi. </p><p>- Iskreno, na poluvremenu sam popio energetsko piće i dobio sam krila, sve je bilo u redu nakon toga. Svi golovi koje sam zabio su bili jako lijepi - rekao je. </p><p>Norvežanin je komentirao i debi 16-godišnjeg <strong>Youssoufe Moukoke</strong> za Borussiju, najmlađeg debitanta u povijesti Bundeslige. </p><p> </p><p>- On je najveći svjetski talent. Uživam igrajući s njim. Ima samo 16 godina i pred njim je sjajna karijera. Puno je bolji nego ja što sam bio u njegovim godinama. Sretni smo što je dio Borussije - rekao je Haland.</p>