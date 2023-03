Haaland u šoku: Mutno mi je sve, ne sjećam se golova. Htio sam i šesti, ali Pep me izvadio

Nogometni svijet upoznao ga je prije četiri godine kada je u debiju u Ligi prvaka Genku zabio hat-trick. Tada je bio tek talentirani mladić za kojeg su mnogi prvi put čuli. U međuvremenu je iz Salzburga otišao u Borussiju Dortmund pa završio u Manchester Cityju. Tek mu je 22 godine, danas je jedan od najboljih igrača na svijetu, a sinoć mu je malo falilo da ispiše povijest Lige prvaka.

Manchester City demolirao je Leipzig 7-0 u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka te se tako s ukupnih 8-1 plasirao u četvrtfinale. U prvoj utakmici Nijemci su pokazali zube i najavili dramu na Etihadu, no Erling Haaland nas je lišio svake neizvjesnosti već za 45 minuta. U 22. minuti zabio je za 1-0, dvije minute kasnije za 3-0, a krajem prvog dijela kompletirao je i hat-trick. Hvala i doviđenja.

Grogirani, nokautirani i izbezumljeni su bili igrači Leipziga. City se poigravao kao da igra protiv osnovnoškolske momčadi, a što god je Haaland puknuo, završilo je u mreži. U drugom poluvremenu zabio je četvrti i peti gol te tako postao tek treći nogometaš nakon Lea Messija i Luiza Adriana s pet golova na jednoj utakmici. I to za 57 minuta igre!

Bio je na koračić od ispisivanja povijesti, nitko se nije pitao može li zabiti i šesti te postati jedini u povijesti, nego je bilo pitanje kada će zabiti. A onda u 63. minuti neočekivani potez koji je navukao bijes navijača. Pep Guardiola izvadio je Norvežanina i onemogućio mu da napravi nemoguće. Je li ga htio odmoriti ili spriječiti da sruši rekord njegovog miljenika Lea Messija, pitaju se mnogi.

- Sjajna večer. Prvo, ponosan sam što igram u ovom natjecanju, jako ga volim. Zabiti pet golova i pobijediti 7:0 je nevjerojatno. Ne mogu reći koji od pet mi je najdraži, u glavi mi je mutno. Baš se i ne sjećam golova. Sjećam se da sam pucao, ali nisam razmišljao. Bio sam tako umoran nakon slavlja. Moja super-moć je zabijanje golova. Nisam razmišljao koliko ću ih uspjeti zabiti danas. Samo sam pokušavao ubaciti loptu u gol. Mnogo toga se zasniva na brzom razmišljanju i pokušajima da staviš loptu tamo gdje nema golmana - rekao je Haaland pa se dotaknuo šestog gola.

- Jučer smo radili na presingu, posebno kod kuće moramo trčati i pritiskati. Jako smo dobri u osvajanju lopte. Po mom mišljenju, ovo bismo trebali činiti češće. Mislim da takav presing možemo igrati češće. Kada sam izašao rekao sam Guardioli da bih volio postići dvostruki hat-trick, ali što mogu? - kazao je Haaland.

Na veličanstvenu pobjedu osvrnuo se i Pep Guardiola.

- Bila je to jako dobra igra od prve minute do kraja od strane svih mojih igrača. Igramo jako dobro s loptom i bez nje. Zabili smo puno golova. Erling je bio nevjerojatan, ali svi su večeras bili izuzetni. Erling je zabio pet u 60 minuta. Nevjerojatan tip, veliki talent. Snaga, mentalitet, on je serijski pobjednik. Mislim da nisu. Razlog zašto smo ispadali je jer smo primali puno golova i poklanjali ih protivniku. Ovdje smo postigli četiri gola protiv Real Madrida, šest protiv Monaca, četiri protiv Tottenhama, ali bi i primali. Ovi momci se brane jako dobro. Ranije smo sa Sergijom Aguerom također imali instinkt za golove - rekao je Guardiola.

Haaland je u Ligi prvaka na brojci od 33 gola u 25 nastupa! Naravno, najmlađi je igrač koji je zabio 30 golova, nevjerojatna je lakoća kojom zabija golove i što se uvijek nađe na pravom mjestu. Odlika je to nogometnih velemajstora, a pred norveškim čudom je veličanstvena budućnost prepuna trofeja i rekorda. Već ove sezone ima priliku okititi se Ligom prvaka. Rano je o tome govoriti, ali ako ga zaobiđu ozljede i nastavi ovim tempom, možda jednog dana ugrozi i rekord Cristiana Ronalda od 141 gola. Ako to itko može napraviti, bolji čovjek od njega ne postoji.

