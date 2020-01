Habazin želi šokirati boksački svijet: Claressin govor je jeftin

Stvar je jednostavna - pobijedi li Claressa Shields (24) postat će prvakinja u tri težinske kategorije u samo 10 profesionalnih borbi i tako naći svoje mjesto u povijesti, a pobijedi li Ivana Habazin (30) ušutkat će sve i pokazati američkim medijima da Claressa ipak nije 'najbolja ikad'!

Žestoko je bilo na vaganju prije meča, kao i na konferenciji za novinare. Shields napada Lomachenkov rekord kojemu je za spomenuti uspjeh trebalo 12 mečeva, a za našu boksačicu ovaj će meč biti posebno emotivan nakon što je brat američke boksačice prije prvotno dogovorenog meča u Flintu napao njezinog trenera Bashira (71).

Foto: 24sata/Facebook, privatni album

- Claressa Shields nije najbolja žena svih vremena, ali je najveća nasilnica svih vremena. Može pričati što god želi, ali govor je jeftin. Ona u petak neće napraviti ništa. Nokautirat ću je. Ovo je borba, a ne igra i došla sam po pobjedu - poručila je Habazin.

Amerikanka je na posljednjoj konferenciji pokazala da je i vješta na mikrofonu, pa je ubacila i 'conorovski trash talk'.

- Spremnija sam no ikad. Postat ću svjetska prvakinja u tri težinske kategorije. Ivana nema šanse. Žao mi je, ali to je realnost. Da, probila se do vrha, ali ona je već odustajala u svojim borbama i odustat će opet. A pogledajte mene, ja sam sportašica koja se rađa jednom u sto godina. Toliko naporno treniram da će joj biti loše nakon meča. Ivana se bespotrebno pripremala, ona ne može napraviti apsolutno ništa kako bi me pobijedila. Garantiram vam da će ovo biti gotovo prije šest rundi - rekla je Shields.