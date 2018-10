Khabib: Dajte mi moj pojas! Dana White: Ne mogu ti dati!

Kakva je to ludnica bila! Već od prve sekunde vidjelo se kolika je netrepeljivost između Conora i Khabiba, no ono što se dogodilo na kraju ove epske borbe, prelazi granice sporta. Zapravo, bilo je kao na pijanoj seoskoj zabavi, svi su tukli sve, odnosno, nije se znalo tko koga tuče. No krenimo redom...

Sve je počelo još u travnju ove godine kada je Conor napao autobus s Khabibovim ljudima, nastavilo se verbalnim eskapadama u kojima Irac nije birao riječi kad je govorio o Habibu, a kulminiralo je večer uoči borbe kad je McGregor pokušao nogom udariti Khabiba. Dagestanac je kipio u sebi i čekao borbu, a onda lajavog Irca ušutkao na svoj način. Gušenjem s leđa doslovno ga je natjerao na šutnju i predaju. I tu kreće kaos.

Onako, sav u žaru borbe, Khabib preskače ogradu od kaveza i kreće na Conorove ljude. Točnije, napao je Dilona Danisa, jednog od Conorovih sparing partnera. Nije se tu znalo tko koga tuče, letjele su šake na sve strane, da bi potom u ring, gdje je još stajao Conor, uletjeli Dagestanci. Odnosno, Khabibovi ljudi. Jedan od njih odmah je šakom u glavu pogodio Conora, pokušao ga je pogoditi i nogom, no Irac se obranio. Pa je Conor krenuo u kontru... Nije se znalo gdje više frcaju iskre, u ringu ili izvan njega. Potom je uletjela policija i nekako uspjela sve srediti.

No, nije ni tu kraj. Po protokolu sudac mora proglasiti pobjednika, koji mora dobiti pojas. No kako organizirati da se Khabib i Conor opet nađu u ringu? Nikako! Pod velikom policijskom pratnjom, Conora nekako uspijevaju odvući u svlačionice.

- Smiri se, Khabib. Smiri se - pokušavaju sada smiriti Khabiba, koji se vratio u ring.

- U redu, smirit ću se, ali gdje mi je pojas? Dajte mi pojas - vikao je sad Khabib, dok je oko njega bilo deset ljudi i policajaca koji su ga pokušavali smiriti.

Publika je bila na rubu ludila, zvižduci su se orili dvoranom. Dolje u ringu, Khabib je i dalje tražio pojas.

- Ovo je je... nevjerojatno! Je.. nemoguće - hvatao se za glavu predsjednik UFC-a Dana White nervozno se šetajući ringom.

Prvi put nije znao što napraviti.

- Dana - povikao je Khabib.

- Daj mi moj pojas! Jesi čuo, daj mi moj pojas! Ako treba, stavite me u zatvor, radite poslije sa mnon što hoćete, ali dajte mi pojas. Pošaljite me kasnije i u zatvor, ali dajte mi pojas koji sam krvavo zaslužio. Izborio sam ga na pošten način i dajte mi pojas.

- Khabib, ne mogu ti dati pojas jer ako ti ga dam i ti ga podigneš, publika će prema ringu početi bacati sve i svašta. Shvati, ne mogu ti ga predati u ringu - odgovorio je Dana.

Nakon toga pod velikom, neviđenom pratnjom Khabib je krenuo prema svlačionici. Dok je odlazio na njega je letjelo sve i svašta, od dijelova stolica do plastičnih čaša. U praznom ringu, Bruce Buffer pročitao je ime pobjednika, no nije bilo niti proglašenja, niti pobjedničkog govora. Tužan i ružan kraj jedne sjajne borbe, koja je trebala biti spektakl. Na kraju je ispao kraval...

I bezbroj pitanja. Hoće li biti revanša? Hoće li Khabib zadržati pojas ili će mu ga oduzeti zbog ovakvog ponašanja? Hoće li uopće biti na slobodi ili će u zatvor? Šteta, trebao je to biti pravi spektakl...