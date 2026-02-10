Hrvatski nastup u skijaškom trčanju na ZOI: Hadžić 66., Sobol 77. u sprintu, dok ni Skender u muškoj konkurenciji nije izborio četvvrtfinale. U brzom klizanju je nastupila Aščić i može ići dalje
UŽIVO Sobol, Hadžić i Skender nisu prošli kvalifikacijsku rundu u sprintu. Aščić čeka rasplet...
Valentina Aščić nastupila je u prvoj kvalifikaciskoj skupini brzog klizanja. Od četiri klizačice, završila je na trećem mjestu te se nije odmah kvalificirala, ali ima šanse kao najbolje trećeplasirana, a prve dvije klizačice iz svake skupine idu u četvrtfinale. Aščić je imala vrijeme 44.802. Četiri najbolje trećeplasirane idu dalje.
Ima osam skupina, a Valentina će čekati do kraja kako bi saznala ide li dalje.
Marko Skender nije prošao kvalifikacije u skijaškom sprintu. Završio je svoj nastup na 61. mjestu. U cilj je ušao s vremenom 3:31.91, što je 25 sekundi iza najbržeg skijaškoog trkača, Norvežanina Klaeboa.
Prve nastupe na Zimskim olimpijskim igrama za Hrvatsku imale su Tena Hadžić i Ema Sobol u skijaškom trčanju, u disciplini sprinta klasičnim stilom. U 9.15 počele su kvalifikacije, ali nažalost naše skijaške trkačice nisu uspjele proći u daljnju rundu natjecanja. U kvalifikacijama je nastupilo 89 natjecateljica, prvih 30 skijašica izborilo je četvrtfinale.
Hadžić je u cilj ušla s vremenom 4:12.88, sa skoro 37 sekundi zaostatka za najbržom u kvalifikacijama, Šveđankom Linn Svahn te je zauzela 66. mjesto u kvalifikacijama. Sobol je nekoliko mjesta ispod Hadžić te je završila na 77. mjestu s vremenom 4:22.67 što je 47 sekundi zaostatka za vodećom trkačicom.
Nakon njih će u istoj disciplini, ali u muškoj konkurenciji, u kvalifikacije krenuti Marko Skender.