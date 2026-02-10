UŽIVO Sobol, Hadžić i Skender nisu prošli kvalifikacijsku rundu u sprintu. Aščić čeka rasplet...

SKIJAŠKO TRČANJE (Ž)

Prve nastupe na Zimskim olimpijskim igrama za Hrvatsku imale su Tena Hadžić i Ema Sobol u skijaškom trčanju, u disciplini sprinta klasičnim stilom. U 9.15 počele su kvalifikacije, ali nažalost naše skijaške trkačice nisu uspjele proći u daljnju rundu natjecanja. U kvalifikacijama je nastupilo 89 natjecateljica, prvih 30 skijašica izborilo je četvrtfinale.

Hadžić je u cilj ušla s vremenom 4:12.88, sa skoro 37 sekundi zaostatka za najbržom u kvalifikacijama, Šveđankom Linn Svahn te je zauzela 66. mjesto u kvalifikacijama. Sobol je nekoliko mjesta ispod Hadžić te je završila na 77. mjestu s vremenom 4:22.67 što je 47 sekundi zaostatka za vodećom trkačicom.

Nakon njih će u istoj disciplini, ali u muškoj konkurenciji, u kvalifikacije krenuti Marko Skender.