HAJDUK - DINAMO 0-2 Hajduk nije prikazao ni igru, ni trku, ni zalaganje primjereno derbiju i kvaliteti suparnika, a u takvom odnosu snaga do izražaja je došla kvaliteta igrača Dinama
BILI KUT PLUS+
Hajduče, nije problem izgubiti, ali je ne pokušati napasti gol
Čitanje članka: 3 min
Hajduk je na krcatom Poljudu upisao prvi domaći poraz u ovoj sezoni, Dinamo je slavio 0-2 u utakmici u kojoj igrači Hajduka nisu napravili baš ništa čime bi zaslužili pobjedu. Bila je to blijeda i beskrvna utakmica Garcijine momčadi, koja ostavlja puno upitnika. Koliko ova momčad uopće može, koliko nekim igračima još treba kredita, do kada će navijači imati strpljenja čekati? Ne samo naslov prvaka, nego jednu tvrdu, mušku predstavu u derbiju, u kojoj će se momčad nametnuti suparniku i pobijediti je. Igrom, trkom, zalaganjem, htijenjem...
