Hajduče, nije problem izgubiti, ali je ne pokušati napasti gol

Piše Tomislav Gabelić,
Hajduče, nije problem izgubiti, ali je ne pokušati napasti gol
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

HAJDUK - DINAMO 0-2 Hajduk nije prikazao ni igru, ni trku, ni zalaganje primjereno derbiju i kvaliteti suparnika, a u takvom odnosu snaga do izražaja je došla kvaliteta igrača Dinama

Hajduk je na krcatom Poljudu upisao prvi domaći poraz u ovoj sezoni, Dinamo je slavio 0-2 u utakmici u kojoj igrači Hajduka nisu napravili baš ništa čime bi zaslužili pobjedu. Bila je to blijeda i beskrvna utakmica Garcijine momčadi, koja ostavlja puno upitnika. Koliko ova momčad uopće može, koliko nekim igračima još treba kredita, do kada će navijači imati strpljenja čekati? Ne samo naslov prvaka, nego jednu tvrdu, mušku predstavu u derbiju, u kojoj će se momčad nametnuti suparniku i pobijediti je. Igrom, trkom, zalaganjem, htijenjem... 

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

