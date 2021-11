Juniori Hajduka ove sezone su prvi put u povijesti kluba zaigrali u Ligi prvaka mladih. Nisu na tome stali, odlučili su pokazati Europi što to može hajdučka mladost.

Hajduk je u hladnom Minsku remizirao s istoimenim klubom (1-1), obranio prednost od 3-0 iz prve utakmice te tako izborio plasman u play-off Lige prvaka mladih. Samim time 'bili tići' su izborili europsko proljeće jer će se play-off igrati u veljači, a tamo će ih dočekati drugoplasirani klub iz grupne faze. Na Poljud mogu doći klubovi poput Real Madrida, PSG-a, Liverpoola...

- Čestitke svima, od logistike do stožera, ovo je nagrada za naš trud i rad još od ljeta. Lavovski se radilo, trudili smo se maksimalno i znali smo da ćemo biti nagrađeni. Igramo proljeće u Europi, to je najvažnije - kazao je Marijan Budimir, trener Hajdukovih juniora.

Splićani su u Bjelorusiju stigli s ogromnom prednošću, no bez obzira na to iz Hajduka su uoči utakmice pozivali na oprez. Bila je to čvrsta i tvrda utakmica u teškim i hladnim uvjetima, no 'bili tići' su se i na to prilagodili te otišli u play-off.

- Nisu nas iznenadili, znali smo da će navaliti od početka, nisu imali što izgubiti. Teren je bio očišćen, ali tvrd i brz i bila je potrebna prilagodba. Primili smo gol u nezgodnom trenutku u samoj završnici prvog poluvremena, ali treba kazati da nismo bili pravi, nekako smo čekali kao da će vrijeme samo proći, nismo igrali. No u svlačionici smo se dogovorili da malo okrenemo situaciju, počnemo igrati, da smo bolji i to smo pokazali. Rezultat je dobar, ali mislim da smo po prikazanom trebali i pobijediti, bili smo bolji - rekao je Budimir.

Jedini gol zabio je fenomenalni Filip Čuić. To mu je bio čak šesti gol u četvrtom susretu. Upravo on će biti glavni adut Splićana u play-offu čiji ždrijeb je 14. prosinca.

Hajduk će za protivnika imati upravo jednu od drugoplasiranih ekipa, a igrat će se na jednu utakmicu i to na Poljudu 8. ili 9. veljače. Pobjednik tog susreta plasirat će se u osminu finala Lige prvaka.

- Prekrasno je to čekati, nakon dugo godina Hajduk će igrati proljeće u Europi, makar kod juniora. Želim da i seniori što prije ponove ovaj rezultat - zaželio je Budimir.