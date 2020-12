Hajduk će poticati humanitarni rad navijača u udruzi 'Bilo srce'

<p>Danas je na Poljudu održana izborna skupština udruge Bilo srce koja je zajednički nazivnik za humanitarne akcije u organizaciji HNK Hajduk, KNH Torcida i Našeg Hajduka, veterana Hajduka te brojnih Društava prijatelja Hajduka i podružnica Torcide uz sudjelovanje članova i navijača Hajduka.</p><p>Bilo srce osnovano je 2006. s ciljem da se pomogne onima među nama kojima je pomoć potrebna i da veličinu hajdučkoga srca osjete oni slabijeg imovinskog stanja koji žive na područjima od posebne državne skrbi, djeca i mladi bez roditeljske skrbi te pojedinci koji su nas zadužili svojim životom i djelima.</p><p>Predsjednik Uprave Hajduka Lukša Jakobušić istaknuo je važnost djelovanja Bilog srca.</p><p>- Kako sam prethodno najavio, u suradnji s Torcidom, Našim Hajdukom, DPH-ovima i veteranima odlučili smo obnoviti i pojačati angažman Humanitarne udruge Bilo srce. Cilj nam je potaknuti sve navijače Hajduka na sudjelovanje u humanitarnim i društveno odgovornim aktivnostima. Već ovog mjeseca planiramo krenuti s pripremljenim aktivnostima. Želja nam je da fokus u godini 110. rođendana bude olakšati i staviti se na raspolaganje svima onima kojima je naša pomoć potrebna. U hajdučkoj obitelji, ali i šire.</p><p>Za predsjednika Bilog srca izabran je Ivan Baranović, a ulogu potpredsjednika obavljat će Hajdukov kroničar Jurica Gizdić. Tajnik udruge bit će Darko Čop, a u Upravni odbor izabrani su Alen Jurjević, Darko Miladin, Ivana Botica, Drago Lelas, Martina Jurjević i Nino Kapitanović.</p><p>- Lijepo je da će se na ovaj način okupiti svi koji vole Hajduk, od kluba i veterana do Društava prijatelja Hajduka i Torcidinih podružnica, a s plemenitim ciljem da se pomogne onima kojima je naša pomoć potrebna. Neki od ključnih programa Bilog srca bit će stipendist Hajduka, članstvo socijalno ugroženih pojedinaca i skupina u Hajduku te pružanje direktne podrške pojedincima i skupinama - rekao je predsjednik Bilog srca Ivan Baranović.</p><p>U povodu današnjeg Međunarodnog dana osoba s invaliditetom na račun Udruge za sindrom Down 21 s kojom je Bilo srce i do sada surađivalo bit će uplaćeni simbolični iznosi od 1911 i 1950 kuna.</p><p>- Na ovaj način simbolično smo započeli s nizom akcijom koje će se održati tijekom prosinca i odazvali se pozivu Udruge za sindrom Down 21 koja se u ovim teškim vremenima pandemije našla u poteškoćama - poručio je tajnik Bilog srca Darko Čop.</p><p>Bilo srce dobilo je i novi logo na današnjoj skupštini, a pripremljene su i dogovorene brojne aktivnosti te projekti u kojima će se po tko zna koji put vidjeti veličina hajdučkog srca.</p>