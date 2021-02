Marco Fossati (28) novi je igrač Hajduka! Talijanski veznjak potpisao je ugovor sa Splićanima kojima se pridružuje na posudbi do kraja sezone.

- Marco je igrač koji posjeduje kvalitete koje će nam sigurno koristiti u ovom trenutku, a jedan od glavnih ciljeva je da nam pomogne razvoju naših mladih veznih igrača. Svojim iskustvom, mirnoćom i liderskim osobinama će pojačati konkurenciju te donijeti dimenziju više našoj momčadi - opisao je novu prinovu sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

Fossati je došao iz talijanske Monze, u kojoj je i rođen, a u mlađim kategorijama igrao je za Inter i Milan te je bio redoviti član mlađih uzrasnih kategorija reprezentacije Italije. U seniorskoj karijeri nastupao je za Latinu, Ascoli, Bari, Perugiu, Cagliari, Veronu i Monzu.

- Igrajući u Italiji skupio sam dosta iskustva i svakako ću pokušati pomoći Hajduku i mladim igračima koji ovdje ima mnogo. Već sam razgovarao s trenerom, čuo sam što on traži i očekuje od mene, sretan sam što ćemo surađivati. Sviđa mi se njegova nogometna filozofija i način na koji razmišlja o nogometu. Došao sam u Hajduk jer mislim da zajedno možemo napraviti dobar posao ovdje. Čuo sam se i sa Stefanom Simićem koji mi je rekao sve najbolje o klubu. Dolazim spreman, u Monzi sam redovito trenirao kao i čitava momčad, osjećam se dobro i jedva čekam istrčati na teren - kazao je Fossati.

On je i u ljeto 2018. godine bio na meti Splićana, tada ga je htio Željko Kopić, no negdje je zapelo i do transfera nije došlo. Ali u međuvremenu je novi trener Hajduka postao Talijan Paolo Tramezzani koji očito jako dobro poznaje Fossatijeve sposobnosti, 'bili' su obnovili interes, a na kraju je do dogovora i došlo.

Fossati je svojevremeno bio veliki talijanski talent koji je karijeru započeo u Interu, a 2010. godine je u dobi od 17 godina prešao u mrski Milan za četiri milijuna eura. Silni potencijal na San Siru pak nije nikad ispunio, a priliku je tražio putem posudbi u niželigaškim klubovima. Igrao je za Bari, Latinu, Perugiu, Ascoli, Cagliari te Monzu za koju je u posljednje dvije godine skupio 58 nastupa, ali igrao je i u Serie A gdje je skupio 17 nastupa za Veronu.

Ono što u cijeloj priči nije previše jasno, jest što Hajduk dobiva angažmanom igrača na tako kratak rok, odnosno, što njegovo dovođenje znači za budućnost Stanka Jurića i Darka Nejašmića koji igraju na istoj poziciji te hoće li njegovim dolaskom doći i do preraspodjele minutaže i kako će se to reflektirati na minutažu Basela Jradija, Tonija Teklića, na koncu i Mije Caktaša.

Već dugo Mijo vuče ovu nejaku momčad na svojim leđima, najbolji je strijelac i asistent, probio se i među top 10 strijelaca u povijesti kluba, što je doseg koji će teško tako skoro neki igrač ponoviti. No pitanje je hoće li ovo promijeniti nešto po pitanju Mijine budućnost u Hajduku. Poznato je da mu na ljeto istječe ugovor, da već sada može potpisati s bilo kime, kao i da bi najradije zbog obiteljske situacije ostao u Hajduku. Do ljeta, pa i duže... No dogovor s predsjednikom Jakobušićem nije postignut, a stiže novi igrač u vezni red.