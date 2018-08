Hajduk dva dana prije stiže u Koprivnicu: Treba nam taj mir!

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1922 ljudi. Ovo su njihove priče.

Hajduk u subotu od 18 i 30 igra kod Slaven Belupa u šestom kolu HNL-a. Na prvi dan rujna lovit će i prvu pobjedu u prvenstvu jer u početnih pet kola imaju tek tri remija i dva poraza.

Trener Željko Kopić odradio je press konferenciju uoči novog izazova 'bilih'.

- Tjedan nakon Zaprešića iskoristili smo za analizu i razgovore, protiv Intera smo imali potpunu dominaciju, 66% posjeda lopte, 19-6 omjer udaraca na gol, ali nismo došli do sva tri boda. Ta dominacija nam puno znači, ali što vrijedi kad nismo došli do bodova. Odradili smo dobar tjedan i što se tiče terena, napokon možemo dobro trenirati, i to nam je sigurno podiglo atmosferu u momčadi – kazao je trener Hajduka Željko Kopić u najavi subotnje utakmice u Koprivnici, u kojoj ne može računati na ozbiljnije ozlijeđenih Duke i Beširovića, Tudora koga bole leđa, Caktaša koji je opet osjetio bol u koljenu, Saida koji odrađuje kaznu zbog crvenog kartona, te Memolle i Futacsa koji su u B momčadi.

Kopić s Hajdukom u Koprivnici još nije zabio gol

Posve neuobičajeno, Kopić momčad vodi na put dva dana prije utakmice.

- Postoji više razloga, jedan je dug put, zadnji put kad smo išli za Koprivnicu, igrači su se osjećali umorno, a želimo ih maknuti odavde, da budemo što više zajedno, i da pripremimo utakmicu u miru na kvalitetan način.

Pet utakmica bez pobjede u startu sezone Hajduk ne pamti već desetak godina, nema dileme kako je ovo povijesno loš rezultat, i pitanje je imaju li igrači snage i volje nešto napraviti u postojećem odnosu snaga.

- Jako puno razgovaramo, gledamo utakmice, veliki dio momčadi je i u Zaprešiću odreagirao na pravi način. Ima prostora za napredak, neke nas situacije koštaju golova i bodova, ali većina igrača je svjesna toga, i vjerujem da će taj dio u Koprivnici biti na razini na kojoj treba biti. Svjestan sam da je Slavenovim igračima dodatan motiv to što sam im ja bio trener, ali i oni su dosta mijenjali, doveli su nekoliko iskusnih igrača, stranaca.... I meni je to dodatan motiv, drago mi se vratiti gore, prezentirati pravi nogomet i osvojiti tri boda... Slaven je momčad defenzivno organizirana, s brzim kontra napadima, koristili su sustave s tri i četiri igrača u zadnjoj liniji... Čeka nas zahtjevna, tvrda i čvrsta utakmica, oni imaju miks starijih i mladih potentnih igrača, igraju natjecateljski nogomet, i od prve minute moramo biti pravi u svim segmentima igre.

Kopić je dva puta s Hajdukom gostovao u Koprivnici, i još uvijek njegova momčad nije postigla ni gol, a kamo li pobijedila.

- Tamo sam radio dvije i pol godine i sigurno da mi nije svejedno. No obje su te utakmice dolazile nakon Dinama, nakon pobjede u Maksimiru, i nakon poraza ovdje, nakon emocionalnog pražnjenja. Sigurno da će nam i te utakmice dobro doći u pripremi.

O budućnosti Futacsa i Memolle

U nastavku press konferencije Kopić je odgovarao na pitanja o individualnoj kvaliteti i stanju nekih igrača. Pogotovo u obrani, stoperski dvojac Vučur – Mikulić nisu na visini zadatka.

- Radili smo i kroz video analizu, i kroz rad na treningu, ukazivali što nije dobro. Sve je to proces koji traje, ne ide to preko noći, pogotovo kad je momčad u stalnoj tranziciji, kad se mijenja tijekom cijelog prijelaznog roka. Radimo na tome da budemo što stabilniji i napravimo preduvjete za kvalitetan rezultat. Što se tiče dvojice stopera, djelomično se slažem, naša faza obrane se u najvećem postotku vremena odnosi na reakciju po izgubljenoj lopti i obrani od kontre. Vrlo rijetko se branimo u bloku. I Vučur i Mikulić su jako dobri igrači u zraku, dobivaju visoki postotak zračnih duela, sve bolja je i organizacija igre prema naprijed, ali to treba dovesti na još višu razinu kako ne bi dozvoljavali protivniku da dolazi do gola.

Mladi reprezentativac Kosova Adrian Ismajli nominalno je tek peti stoper kod Kopića, koji mu ne daje priliku za igru.

- On je cijelo vrijeme kvalitetno radio, karakteran je momak sa svojom perspektivom, kao i svaki igrač ima i dobrih, ali i stvari koje mora popraviti. Baš iz tog aspekta smo razmišljali i o posudbi, gdje bi igrao u kontinuitetu i isprofilirao se, međutim u razgovoru je pokazao želju da ostane s nama, i što se kaže da se potuče za poziciju. Ja to cijenim i poštujem, to je stav koji je dobar, ima dovoljno utakmica ispred nas, i on će dobiti priliku.

Za razliku od njega, budućnost Futacsa i Memolle je čini se posve drugačija.

- To s Futacsom traje od kraja prošle sezone, znamo da je zakasnio s pripremama, da je radio van kluba individualno, pa i u Sloveniji je radio individualno, pokušao sam i s igranjem prijateljskih utakmica za B momčad što je u svijetu posve normalno da se igrači vraćaju na taj način, ali nije to donijelo rezultata. Budućnost Futacsa je u rukama sportskog direktora, ja ne znam detalje. S Memollom smo jučer dosta dugo razgovarali, da vidimo koja je najbolja varijanta, vidjet ćemo narednih dan-dva što i kako.

Adam Gyurcsó je proljeće odradio odlično, a na početku sezone ga nema nigdje, pa se opravdano postavlja pitanje što se s njim događa, i je li možda u pitanju prosvjed zbog odnosa Hajduka prema njegovom sunarodnjaku Futacsu?

- Adam je sam za sebe rekao da je u proljeće igrao najbolji nogomet u karijeri, i svi smo bili zadovoljni njegovim prezentacijama, uostalom, i zato smo potpisali ugovor s njim. Ja sam s njim razgovarao, on je svjestan toga, i vjerujem da će se sam posložiti kako treba i dati bolji učinak. Što god da je razlog, mora ga riješiti, ja ne mogu ulaziti u to što se događa.

Palaversa i Ivanovski

Jairo i Jradi se još uvijek traže.

- Jairo raste iz utakmice u utakmicu, njegova forma ide prema gore, i on će opravdati očekivanja. Jradi prolazi proces adaptacije, ali ono što smo vidjeli radi se o karakternom igraču koji ima svoje kvalitete i dosta prostora za napredak, ali treba vremena za konkretniji sud. No ja sam s njima generalno zadovoljan.

Razlika u karakteru i pristupu dvojice strijelaca u Zaprešiću je znakovita. Dok je mladi Palaversa odmah nakon gola pohitao prema centru nastaviti igru, Ivanovski je ostao slaviti gol...

- Drago mi je da je Palaversa zabio, ali još i draže da njegova prilagodba na seniorski nogomet ide sve bolje, da hvata konce igre. Njemu će trebati još vremena da se prilagodi na ono što očekujemo od njega. Što se tiče Mirka, kad toliko dugo ne zabije gol, a po profilu je napadač, onda je to uteg koji raste iz utakmice u utakmicu, sigurno da mu je laknulo i da je imao potrebu to izbaciti iz sebe.

Hajduk će vjerojatno u 1/16 finala kupa igrati s Vrapčem, jednu utakmicu na gostujućem terenu. Lani Hajduk nijednu kup utakmicu nije igrao kod kuće, što otvara pitanje koliko je taj sustav natjecanja dobro osmišljen.

- Sustav i način na koji se natjecanje provodi nije moja domena. Iz nekih razloga je to tako posloženo, mislim da nema druge nego se adaptirati na okolnosti. Kup je borba za trofej, lani je sezonu držao živom i aktivnom do zadnjega dana, i bez obzira s kim igramo, mi imamo najviše ambicije.

VIDI OVO! Suluda nogometna pravila koja sigurno niste čuli.